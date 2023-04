Slovenské opory z KHL mají zákaz. Problém v bráně. Kdo bude jedničkou?

Hraješ i během válečného konfliktu, který Rusko už před dvěma lety rozpoutalo na Ukrajině, v KHL? Máš smůlu, do reprezentace nepatříš! Český i slovenský tým se jasné zásady správně drží. Proto v českém výběru nejsou obránci Lukáš Klok a David Sklenička, kteří mají podle informací Sportu a webu iSport.cz znovu do KHL namířeno. Slováci pro změnu řeší trable v brankovišti. Tři jejich nejzkušenější opory jsou v Rusku. Patrik Rybár chytá ve Spartaku Moskva, Adam Húska v Novgorodu a Július Hudáček, který už se ovšem s reprezentací rozloučil, v Astaně. Jak situaci trenér Craig Ramsay se svým týmem řeší?

„Je pravda, že nejostřílenější brankáři jako Paťo Rybár, který odchytal úžasnou zimní olympiádu v Pekingu, nebo Adam Húska, který byl jednička na posledním šampionátu ve Finsku, tu nejsou,“ přitakal trenér brankářů Petr Kosa pro slovenské novináře. „Oba jsme se snažili připravovat během předešlého období. V tomto balíku byl i Maťo Tomek, který má zkušenost s bronzovou olympiádou a byl i na mistrovství světa.“

Kromě tří gólmanů mají Slováci v KHL ještě Michala Čajkovského, Christiana Jaroše, Tomáše Jurča, Adama Lišku a Michala Krištofa. I ti jsou pochopitelně mimo reprezentaci. Po dvou zápasech s Českem trenéři nově povolali obránce Patrika Kocha a Mária Grmana z Vítkovic, ze zámoří zatím přijedou obránce Samuel Kňažko (Columbus) a útočník Pavol Regenda (Anaheim).

Pětadvacetiletý brankář Matej Tomek, který je v české extralize hráčem Komety a ročník dochytával na hostování v Litvínově, by měl být podle předběžných plánů slovenskou jedničkou na mistrovství světa.

„Já i Janko Lašák (trenér brankářů) jsme měli s Maťom pohovor,“ říká Kosa. „V Litvínově potvrdil, že umí tým podržet v těžkých momentech, když byli v tabulce dole. Věříme, že se s rolí popasuje. Je to šance, která mu může, když ji chytí, v kariéře velmi pomoct. Ale nechceme na něj vytvářet extra tlak.“

O místo bojují i objev aktuální sezony Stanislav Škorvánek (27) z Michalovců a talentovaní mladíci Samuel Hlavaj (21) ze Slovanu Bratislava s Šimonem Latkóczym (20) z americké University of Nebraska. V přípravě se všichni tři ukázali skvěle. A byli i jistější než Tomek.

„Samo Hlavaj měl v této sezoně v reprezentaci výborné zápasy,“ přitakal Petr Kosa. „Víme, co v něm je. Na trénincích působí jistě, je to pracovitý chlapec, který si uvědomil, co je třeba dělat, aby naplnil potenciál. Ve Slovanu s ním udělali dobrou práci, je hladový po úspěchu.“

V zámořské univerzitní NCAA na sebe ukazuje i Latkóczy. „Je mentálně silný, zdravě sebevědomý. Jako nováček si vybojoval místo jedničky v Omaze a dostal se i do nominace na brankáře sezony. Má sebevědomí i pokoru. Soupeř vycítí, když máte strach, takže je i dobře, když kluci nejsou zakřiknutí.“

V posledním duelu proti Česku (2:3p) se v parádním světle ukázal i Stanislav Škorvánek. Z aktuálních gólmanů v národním týmu je sice nejstarší, ale chytal svůj teprve druhý zápas v áčku. „Z první střely jsem dostal gól, (Horák) byl na brankovišti sám, ale snažil jsem se to hodit za hlavu a dál se soustředit,“ popisoval po zápase s Českem. „Když jsem chytil pár puků, víc jsem si věřil a dostal se do zápasu. Kluci mi pomohli, perfektně blokovali a pokrývali dorážky. Bylo to dobré.“

Pomoc na poslední chvíli se nedá čekat ani ze zámoří. Sedmatřicetiletý matador Jaroslav Halák, který byl na třech světových šampionátech (2007, 2009, 2011) a dvou olympiádách (2010, 2014) je s Rangers ve Stanley Cupu. Navíc slovenský dres měl na sobě naposledy v sezoně 2013/14.

Nevyšlo ani povolání čtyřiadvacetiletého Dávida Hrenáka z Greenville (ECHL). Trenéři ho chtěli do přípravy, jenže zástupci Los Angeles Kings si ho na poslední chvíli vzali jako zálohu pro Stanley Cup. Hrenák coby trojka jistí Joonase Korpisala a Phoenixe Copleyho.

Ve hře by ještě mohl být Jaroslav Janus, bývalý gólman Sparty, Litvínova, Liberce a Kladna, který teď hraje finále s Košicemi. Nicméně šéfové slovenského týmu se zatím drží původního plánu: jedničkou pro šampionát bude Matej Tomek.

„Chytat a být v reprezentaci jako jednička přináší zodpovědnost,“ připouští Petr Kosa. „Je to výzva. Proto od prvních tréninků chceme, aby byl Maťo nastavený tak, že je jednička a lídr týmu mezi našimi brankáři.“