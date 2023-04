Slovenské posily z NHL na MS? Velký výběr není, hvězda draftu je mimo

Zástupci české reprezentace už oznámili pět posil z NHL. K týmu se postupně připojí brankář Karel Vejmelka (Arizona), obránci David Jiříček a Stanislav Svozil (oba Columbus), útočníci Dominik Kubalík (Detroit) a Martin Kaut (San Jose). Jak to vypadá se slovenskými posilami za zámoří? Na koho by Slováci, které má český tým ve skupině mistrovství světa a hraje proti nim i zahajovací duel šampionátu, chtěli dosáhnout? Co dvě největší hvězdy posledního draftu Juraj Slafkovský a Šimon Nemec?

Slovenský výběr, který připravuje zkušený kouč Craig Ramsay, aktuálně dává v Ostravě dohromady kostru týmu pro světový šampionát. S tím, že na jména ze zámoří se zatím čeká. „Ve hře jsou velká jména,“ říkal asistent Peter Frühauf už před kempem slovenským novinářům.

Faktem je, že extrémně velký výběr v zámoří Slováci nemají. Stanley Cup hrají útočník Tomáš Tatar (New Jersey) a obránce Erik Černák (Tampa Bay). Na soupisce Dallasu je Marián Studenič. Generační talent Juraj Slafkovský (Montreal), jednička draftu, je bohužel mimo hru kvůli zranění kolene. A nejistá je teď i situace kolem dvojky draftu – obránce Šimona Nemce.

„Doufám, že tato absence nijak nezpomalí jeho vývoj,“ říkal pro kanadská média trenér Martin St. Louis po lednovém zranění Slafkovského. „Bude záležet i na tom, co bude dělat přes léto. Naštěstí je ještě velice mladý. V tomto věku může bez problému doběhnout ztracený čas.“ Devatenáctiletá hvězda stihla ve své premiérové sezoně v NHL 39 zápasů (4+6).

Dvojka draftu, obránce Šimon Nemec si za New Jersey zatím nezahrál. Nicméně na farmě v dresu týmu Utica Comets trhal rekordy. Mimo jiné byl nejproduktivnějším obráncem AHL do 19 let (65 zápasů/ 12+22).

„Dvanáct gólů zřejmě nikdo nečekal, ani já sám,“ napsal Nemec v exkluzivním komentáři pro deník Šport. „Takový počet by v mém věku bral i útočník.“ Utica rozehrála play off a boj o Calder Cup, v sérii nad Lavalem vede 1:0 na zápasy. V tuto chvíli je tedy Nemec pro národní tým mimo.

A dál? Trenéři hodně stojí o zkušeného obránce Martina Fehérváryho z Washingtonu. V základní části odehrál 67 zápasů, nasbíral 16 bodů (6+10). Washington do play off nepostoupil, problémem je drobné zranění. „Nebudu lhát, když řeknu, že bychom ho chtěli mít na mistrovství světa,“ přitakal Frühauf. „Má drobné zranění, probíhají u něho výstupní testy. Budeme s ním komunikovat.“

Po sezoně v NHL už mají i útočníci Adam Ružička (Calgary, 44 zápasů/ 6+14), Pavol Regenda (Anaheim, 14/ 1+2) a Miloš Kelemen (Arizona, 14/ 1+0). Stejně tak obránce Samuel Kňažko (Columbus, 2/ 0).

„S Ružičkou jsme v kontaktu, u něho byl proces přesunu domů nejrychlejší. Doufáme, že komunikace bude mít pozitivní závěr,“ glosoval Frühauf. „Také Kňažko je další z hráčů, o které máme zájem a má velkou šanci být v závěrečné nominaci. Ještě musí projít výstupními testy, čekáme, jak dopadnou. Stejně tak Regenda. Určitě máme zájem, ale nemůžu s jistotou říct, jestli a kdy se objeví.“

Miloše Kelemena, bývalou oporu Mladé Boleslavi, klub poslal do AHL, za Tuscon už v play off naskočil. Mohla by slovenská reprezentace zatlačit, aby ho klub uvolnil pro šampionát? „To ovlivnit nedokážeme,“ přiznal Frühauf. „Je to profesionální klubová politika. Můžeme oslovit klub, aby hráč přijel reprezentovat, když je volný. Ale nemůžeme tlačit na klub, aby nám ho pustil, když hraje play off. My můžeme jen oznámit, že bychom ho rádi nominovali, ale během play off je to bezpředmětné.“

Ve hře je i talentovaný Adam Sýkora. Osmnáctiletý útočník odehrál sezonu v Nitře, pak se přesunul na farmu New Yorku Rangers. Sám říkal, že by ho klub uvolnit pro šampionát měl. I v případě, že by se Hartford do play off AHL dostal. Což se stalo.

„Už jsme měli hodně, v uvozovkách, potvrzených informací a nakonec se stal pravý opak. Byl bych opatrný, ale budeme situaci sledovat,“ potvrdil Peter Frühauf. „Řešíme milion různých kombinací a tohle je jedna z nich.“