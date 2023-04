Gólostroj se ztrátami: Červenkova krev, zranění Jiříčka. Jalonen plísnil sudí

PŘÍMO Z VÍDNĚ | Výhra 6:0 potěší, půltucet gólů plus povedené kombinace zvýší sebevědomí, novicové v přípravě na MS se po čase zpotili v ostřejším zápase a brankář Marek Langhamer vyčapal nulu. Konec hlášení. O moc víc se z nerovné konfrontace v Rakousku vzít nedá. Češi ve Vídni dominovali. Jenže…Roman Červenka a David Jiříček, dvě důležité postavy týmu, nedohráli kvůli zranění. „Těžko říct, jak to s nimi bude. Uvidíme v pátek,“ konstatoval zachmuřeně kouč Kari Jalonen.

Pátý duel v přípravě, pátý triumf. Po Německu a Slovensku si reprezentanti smlsli v rámci Euro Hockey Challenge na Rakousku. Daleko víc než o výsledek se Češi báli o Romana Červenku, jehož na konci druhé třetiny Thimo Nickl narval na mantinel. Z kapitánova nosu tekla krev, jakmile vstal z ledu, hned mazal s ručníkem u pusy do šatny. Pomstít ho jel Jiří Smejkal. „Byl to zákrok zezadu, měl následovat trest na pět minut a do konce. Fakt se mi nelíbilo se mi, jak rozhodčí zareagovali,“ líčil Jalonen.

Do hry už se český lídr nevrátil. Ještě dřív odpadl bek David Jiříček, posila z Columbusu. Po jednom střídání se držel za bok. Oba jsou v péči lékařů.

Přitom zrovna Jiříček začal svou misi parádně. Sebevědomě rozjel první útok, při dalším střídání boural protivníky u mantinelu. Hned ukázal: Jsem tady a budu vidět. Třeba i v přesilovce. Dostával důvěru v té elitní, kde jistil na modré čtyři forvardy Červenku, Sedláka, Špačka a Hyku.

Útočník Martin Kaut, jemuž během sezony prospěl trejd z Colorada do San Jose, se v boji o místenku na MS taky ukázal. V 17. minutě byl na konci precizní souhry čtvrté řady a perfektně trefil na zadní tyč. To už vedli Češi 2:0, neboť předtím pálil z levého kruhu přesně golfákem bek Jan Košťálek. „Kaut i Jiříček hráli velmi dobře,“ pochválil Jalonen nové tváře.

Snaživé, leč totálně neefektivní Rakušany, ještě do první pauzy pokořil Vladimír Sobotka, jemuž šikovně servíroval puk zpoza branky Tomáš Hyka. První start v přípravě vynesl gól i Červenkovi, jenž dokončil Smejkalův nájezd a pak přidal svůj druhý kousek centr Špaček, jenž obratně vložil hůl do Ščotkovy střílené přihrávky. Když kouknul vedle sebe, vpravo nikdo, vlevo taky ne. Tolik prostoru na klubové úrovni ve slotu málokdy dostane. Což platilo i pro další gólové akce. „V týdnu jsme výborně trénovali a cítil jsem, že budou hráči na ledě od začátku lítat. Hráli jsme v pohybu, měli jsme lehké nohy. Utkání přineslo hodně pozitiv. Líbilo se mi, jak jsme v pěti útočili i bránili, Všichni pracovali tvrdě,“ lebedil si Jalonen.

Ve vídeňské Erste Bank Areně se staralo o atmosféru pár diváků v čele s bubeníkem. Lidí dorazilo dost, ale nefandili. Jen když domácí zahodili šanci, hromadně vydechli zklamáním. Po většinu času připomínal mezinárodní zápas letní pouťák. Rovněž kvůli dusnu v aréně.

Lehce amatérsky působil i trest pro vítěze za pozdní nástup do poslední části. Zdržování hry, dvě minuty. Zřídka vídaná věc. „Rozhodčí byli amatéři,“ mávnul otráveně rukou kouč Česka, jenž s nimi v chodbě diskutoval o faulu na Červenku.

Tahle příprava toho Čechům moc neodkryla. Jasně, ověřili si, že mají vyšší kvalitu než jižní soused. Ale to je dlouhodobě dané, navzdory loňské historické ostudné porážce 1:2 po nájezdech na světovém šampionátu v Tampere. „Ve druhé třetině jsem vůbec neměl práci. Pak trošku na začátku třetí. Děkuji klukům za to, jak bránili,“ uvedl „čistý“ gólman Langhamer.

V pátek se k týmu připojí brankář Karel Vejmelka (Arizona) a obránce Ronald Knot (Tucson Roadrunnners, AHL). V sobotu si Jalonenova parta střihne s Rakouskem v Brně odvetu (16 hodin). Počítá se mimo jiné s nasazením beka Stanislava Svozila (Regina Pats/Columbus), který nastoupí v hale, kde byl doma jako hráč Komety před odchodem do Ameriky.