Šance na posily pro MS z Bostonu: Zacha spíš ano, Krejčího zbožné přání

Zřejmě jen málokdo si dokázal představit, že sezonu skončí tak brzy. Jenže stalo se. Hokejistům Bostonu po rekordní základní části NHL udělala stopku Florida už v 1. kole play off. Pro českou hokejovou reprezentaci se tedy naskytla až nečekaná možnost povolat až šest hráčů. Posílí výběr trenéra Kariho Jalonena některý člen krajanské kolonie u Bruins? V článku iSport.cz se podívejte na případné posily národního týmu z vyřazeného vládce základní části NHL a jaké jsou šance, že dorazí.

Jakub Zbořil

26 let, obránce

šance podle Sportu 20 %

Zachův velký kamarád byl na hraně sestavy, sehrál 22 zápasů a do play off nezasáhl. Srovnatelných beků má český tým dost. Navíc na prověřování není moc času, zkouškové období co nevidět skončí.