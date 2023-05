Pastrňák a MS: Šance je, i když menší než loni. Nikdy neodmítá, ale…

Boston se propadl do deprese. „Generální manažer Martin Havlát je v tomto směru v každodenním kontaktu s trenéry a v pondělí ráno už řešili situaci ohledně Bostonu Bruins, který vypadl z playoff NHL,“ uvedl Milan Hnilička, manažer národního týmu. Víc to nekomentoval po včerejším srazu před Českými hrami v Brně ani trenér Jalonen. „Martin Havlát s nimi zkusí jako první promluvit a uvidíme, jaká bude situace,“ řekl pouze kouč. Pastrňák v základní části v 82 utkáních nastřádal 113 bodů (61+52). V play off se trefil pětkrát v sedmi zápasech. Prožil životní sezonu, takže jeho přítomnost na šampionátu v Rize by byla pro národní tým velká věc. Pokud „Pasta“ kývne, problém by neměl být ani s pojistkou. A to i přesto, že kanonýr Bruins uzavřel během sezony nový osmiletý kontakt za 90 milionů dolarů. „Jsme připraveni pojistku uhradit,“ potvrdil Jan Černý, generální sekretář svazu. Teď je otázkou, jestli v sobě dost psychických sil najde sám Pastrňák. Nebo jestli to nezhatí ještě jiné okolnosti. „Opravdu nevím, co víc k tomu teď říct. Víte, že kdykoliv to šlo, tak David reprezentoval. Dejte mu teď chvíli čas,“ dodal Volek. Kdyby nakonec od „Pasty“ zaznělo ano, mohlo by to výrazně ovlivnit i Krejčího. Ten se v sedmém utkání zaskvěl třemi body (1+2), ale ani jeho příspěvek nedokázal odvrátit katastrofu. Zatím se zdá, že 37letý centr na šampionát nedorazí. „Jedině, že by ho přemluvil Pasta, pokud pojede. Je to ještě hodně čerstvé,“ řekl pro deník Sport zdroj, který má blízko k rodákovi ze Šternberku. Skvělou formu v sezoně měl i útočník Pavel Zacha, který dokázal při absenci kapitána Patrice Bergerona plnit roli prvního centra. Také o něj by jistě měl národní tým zájem. Zacha v minulosti nabídky odmítal, ale tentokrát by mohla být jiná situace. GM Havlát během února prohlásil: „Myslím, že tenhle rok by rád jel.“ Potom ale doplnil, že Boston vypadá tak dobře, že to není aktuální. „Nikdo nečeká, že vypadnou v prvním kole,“ uvedl tehdy. Jenže stalo se… Jasněji by mělo být během dalších dnů.