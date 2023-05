Orct o plánech s gólmany pro MS: Kacetl? Na experimenty teď není čas

Stejně jako před rokem se nejdřív uvažovalo spíš o variantě dvou brankářů ze zámoří a jednoho z Evropy. Nakonec se poměr obrátil. Lukáši Dostálovi v Anaheimu končí smlouva. Ve hře byl i Vítek Vaněček, jenže New Jersey se v play off prodralo dál. Pavel Francouz za Colorado moc nechytal, navíc zdravotně není v pořádku. Tím bylo víceméně jasno. O třineckém Ondřeji Kacetlovi trenéři neuvažovali. „Shodneme se, že na experimenty teď není čas,“ připomněl Zdeněk Orct.

Brankářská trojice vykrystalizovala poměrně brzy. Už do ní nebudete sahat?

„To nikdy není jasné. Vždycky záleží na zdravotním stavu gólmanů. Ve hře byl i Vítek Vaněček, o němž jsme se bavili někdy před třemi týdny. Ale postoupili, je asi nereálné, abychom na něj čekali. Máme kvalitní tři gólmany a moc už bych do toho nezasahoval.“

Bylo by spíš riskantní něco měnit, pokud je sestava takhle daná?

„Vždycky záleží, jak se dohodneme v realizačním týmu, i na komunikaci směrem ke gólmanům. Se situací byli obeznámeni a respektovali to. Stát se však může všechno, víte, jak to bylo na posledním mistrovství světa. Bavili jsme se, že budu trenér, který dal šanci největšímu počtu gólmanů, anebo jich nejvíc protočil. Naučil jsem se, že je nutné být připravený na všechny varianty.“

Dřív chytal velký turnaj jeden gólman, maximálně dva. Za vás se vystřídali tři jako loni, že?

„Mně se tohle už dvakrát stalo. Vzhledem ke zdravotnímu stavu, jeden onemocněl a druhý si třeba natrhnul úpon. Taky se mohlo stát, že bychom jednoho ze stávajících brankářů museli vyřadit. Ovšem sám teď nedokážu odpovědět, který by to byl.“

Jména jako Vejmelka a Langhamer padala už dřív, o Hrubcovi se nemluvilo. Naposledy chytal na olympiádě. Co vedlo k tomu, že jste ho oprášili?

„Kari (trenér Jalonen) vždycky řekne svůj pohled, vzhledem k tomu, že dlouho působil ve Švýcarsku, má informace i o Šimonovi. Měl výborná čísla, což mu pomohlo vrátit se do nároďáku.“

Lukáši Dostálovi končí smlouva, ale původně chtěl jet Pavel Francouz. Proč se tak nestalo?

„Francík měl celou sezonu dost velké zdravotní problémy. Na Pavla držím a tuhle variantu jsem tam taky měl. Jenže v sezoně chytal extra málo zápasů. Ještě po vyřazení Colorada jsme si psali a jeho zdravotní stav není dobrý. Bere prášky, potřebuje se dát dohromady na další sezonu.“

Ondřej Kacetl zažil po nevýrazné základní části skvělé play off. Nemá smůlu, že se s Třincem probil pokaždé tak daleko?

„Chytal tři výborná play off. Kdyby měl výsledky v průběhu sezony, mohli bychom ho vzít na jiný turnaj a podívat se, jak chytá. Můžeme se stát, že ho pozveme, pokud by se něco stalo gólmanům, kteří už mají i mezinárodně něco za sebou. S Karim se shodneme, že čas na experimenty nebo na to, jít do šampionátu s gólmanem, který za národní tým nechytal, je docela riziko. Spoustu lidí naštvu, že jsem to řekl, ale tak to cítíme. Jiný trenér by ho třeba vzal, ale já bych ho chtěl nejdřív vyzkoušet v zápase během sezony. A na to zase musí mít výkonnost v sezoně.“

Máte ještě někoho dalšího v záloze? Když to zlehčím, i v realizačním týmu máte na výběr. Kromě vás chytali manažer Milan Hnilička , kustod Petr Šulan nebo lékař Tomáš Vyskočil.

„Gólmani, jež máme, jsou na vysoké úrovni a dodatečně bychom nominovali někoho, kdo by respektoval pozici klasické trojky. Pro tenhle případ máme Aleše Stezku, který by asi byl ochoten, jsme domluvení i s Romanem Willem , že by nám pomohli, pokud bychom potřebovali, mohl by třeba i Kacetl. Sám jsem to zažil, za této situace jsem jel na mistrovství světa s vědomím, že by se muselo stát něco mimořádného, abych zasáhl do hry.“

Před námi jsou ještě České hry. V jakém pořadí půjdou stávající gólmani do akce?

„O tom jsme se ještě nebavili. Mám nějakou představu, ale většinou to s Karim řešíme den před zápasem. Ještě si k tomu něco řekneme a plán na tři zápasy v Brně uděláme.“