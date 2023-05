Kdo (ne)hraje o MS: jistá desítka, na hraně i hráč z NHL. Blízko jsou...

Téhle sestavě už taky nejspíš chystají letenky do Rigy, většinou jde o všestranné bojovníky použitelné do různých rolí. U některých účast může být podmíněna okolnostmi. U Davida Jiříčka zdravotním stavem po zranění v zápasech proti Rakousku, u Vladimíra Sobotky případně stavem dalšího sparťana Romana Horáka, který si po kopnutí jednoho z Rakušanů hojí ošklivou ránu na noze.

Kdo musí doufat

obránci: Radek Kučeřík, David Němeček

útočníci: Ondřej Beránek, Radan Lenc, Michal Kovařčík, Daniel Voženílek

Na tréninku jako „červená“ družina jezdili po ledě spolu téměř beze změny a bez zvláštních zadání. To asi něco napovídá. Ale na Českých hrách ještě jistě dostanou velkou příležitost se předvést, klidně třeba zasáhnou do všech tří zápasů. Důrazný Daniel Voženílek z mistrovského Třince má zatím jen dva starty. Ale chasníka jako on by kouč Kari Jalonen mohl potřebovat. Všichni se musí porvat o svou skulinu, ale určitě nejsou bez šance.