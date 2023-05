Poláci po 22 letech na hokejovém MS! Pomohli hráči z Česka, slaví i Britové

Je to červené na bílém. MS v ledním hokeji 2024 v České republice se uskuteční za účasti polské reprezentace, která se tak na vrcholnou akci mezi světovou elitu vrací po dlouhých 22 letech. Naposledy Poláci „asistovali“ u slovenského zlata na šampionátu 2002 ve Švédsku. V konfrontaci zkušenějších týmů tzv. Divize IA hrané ve Velké Británii Poláci obstáli bravurně a mohla za to i slovenská a česká hokejová škola. Druhé postupové místo (nakonec první ve skupině) vybojovali domácí Britové, kteří porazili v přímém souboji třetí Italy 5:3.

K postupu za Kanadou, Švédskem či Finskem o patro výš stačila Polákům výhra 6:2 nad outsiderem z Rumunska. Ti se tak už nemuseli ohlížet na další výsledky ve skupině. Štempl na postupový elaborát dala nová posila Třince Kamil Walega.

Polský hokej na stejném MS jako Česko? V tuzemsku sci-fi myšlenka posledních dvou dekád, což by potvrdila i řada Čechů, kteří v tamní lize působí. „Když jsem někomu v Česku řekl, že jdu hrát do Polska, protáčel panenky, nechápal moje kroky a pomalu se se mnou bavil o konci kariéry. U nás to pořád funguje tak, že hrát hokej v Polsku se rovná propadáku. Spousta kluků radši jde hrát třeba první ligu někam do Jihlavy,“ svěřil se před časem v rozhovoru pro iSport.cz útočník Cracovie Krakov Marek Račuk.

Polský tým, který si v druhé nejvyšší kategorii připsal postup třeba na úkor Jižní Koreje se přitom z drtivé části skládá právě z hráčů Polské hokejové ligy. Nejvíce reprezentantů dodaly mistrovské Katovice.

Jen obránce Pawel Dronia nastupoval v posledních letech ve druhé německé lize a pak je tady skvadra hráčů, kteří hráli, hrají či budou hrát v české ledové kotlině. Alan Lyszczarczyk a Bartosz Ciura bojovali zejména ve Frýdku-Místku o dlouhodobou vstupenku do extraligy, jenže mistrovský Třinec ani jednomu nevyšel dle představ. U současného hegemona české extraligy se naopak uchytil Marcin Kolusz. Veterán mistrovských Katovic zvládl před lety za Oceláře 88 zápasů (7+2).

České intermezzo má za sebou i Dominik Pas, který se mihnul v Havířově, avšak od sestupu z první ligy slezský klub nezachránil. O stupínek výš se naopak etabloval Pawel Zygmunt. Chasník na černou práci našel uplatnění v Litvínově, kde strávil už čtvrtou sezonu. A posledním do party je zmíněný Walega. Do Třince se stěhuje z Liptovského Mikuláše.

A kdyby neskončilo finále extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové den před vypuknutím bojů o postup mezi světovou smetánku, jistě by reprezentoval i další Ocelář Aron Chmielewski.

Na odvážnou polskou družinu dohlíží slovenský kouč Róbert Kaláber. Bratislavský rodák působí v Polsku od roku 2014 a jeho jméno je spojeno hlavně s týmem Jastrzebie. S národním týmem si nyní připsal největší úspěch své trenérské kariéry. „Děkuju klukům za nasazení. Byla zábava sledovat hru tohoto výběru. Myslím, že každý hokejový fanoušek v Polsku může být právem hrdý,“ pronesl Kaláber po postupu.

Jestli se příští rok od 10. do 26. května Poláci poměří se světovými soupeři v Ostravě nebo v Praze, se teprve rozhodne.

Mistrovství světa hokejistů skupiny A divize I v Nottinghamu:

Polsko - Rumunsko 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)

Litva - Korea 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Velká Británie - Itálie 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

Konečná tabulka:

1. Velká Británie 5 4 1 0 0 24:7 14 2. Polsko 5 4 0 1 0 28:9 13 3. Itálie 5 3 0 0 2 23:16 9 4. Korea 5 2 0 0 3 8:20 6 5. Rumunsko 5 1 0 0 4 9:26 3 6. Litva 5 0 0 0 5 7:21 0

Velká Británie a Polsko postoupily do elitní kategorie. Litva sestoupila do skupiny B divize I.