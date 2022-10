V polské lize se máme finančně líp než v Česku, říkají Račuk a Gula z Krakova

Jakou pozici má lední hokej v Polsku, potažmo v Krakově?

Gula: „Působím tady déle, tak asi odpovím já. Řekněme, že v Polsku hokej svoje místo mezi sportovními fanoušky má, ale v Krakově lidé mnohem více chodí na fotbal. Hraje tady fotbalová Cracovia, populární je také Wisla. Fotbal si prostě říká o mnohem větší pozornost, jedná se v Krakově o tradiční sport číslo jedna.“

Takže „nepomohl“ ani sestup Wisly do druhé ligy?

Gula: „Nepomohl, protože Poláci jsou blázni do fotbalu a v Krakově to snad platí dvojnásob.“

V Cracovii působí i s trenérem dohromady jedenáct Čechů. Je hlavním jazykem v kabině čeština?

Račuk: „Přesně tak, v kabině mluví snad všichni jenom česky. Jak jsem tu nový, tak mám dojem, že i Poláci mluví více česky než polsky. Musím se přiznat, že já se snažím mluvit polsky kolikrát jako jediný, takže se mi kvůli tomu ostatní čeští kluci někdy smějou.“ (smích)

Gula: „Když jsem přišel do Polska před čtyřmi lety, tak v týmu taky působilo hodně Čechů a Slováků, ale sezona se nám nepovedla podle představ, takže zákonitě přišla čistka kádru. Z toho původního jsme v týmu zbyli asi jen tři nebo čtyři Češi. Výhodou je, že čeština a polština mají hodně společného. Jedná se o podobné jazyky, takže kluci hrající v Polsku déle, se v pohodě domluví. Poláci navíc slušně rozumí češtině.“

Polsko se hokejově zvedá. Hráči jako Chmielewski, Lyszczarczyk nebo Zygmunt zviditelňují polský hokej i u nás. Kolik prostoru dostává hokej v tamních médiích?

Gula: „Velmi málo. Když chceme nějaké hokejové informace, tak se mrkneme přímo na nějaký web k tomu určený, ale v klasických novinách nebo v televizi se hokeji v Polsku příliš velká pozornost nevěnuje.“

Koho vnímáte jako persony polské ligy?

Račuk: „Jsem v Polsku krátce, takže za sebe zmíním Grzegorze Pasiuta a Bartosze Fraszka z Katowic. Z našeho týmu by to byl asi Damian Kapica.“

Gula: „Vidím to podobně, i když jsem tu o dost déle než Mára.“ (smích)

Znamená to tedy, že hvězdy ligy jsou domácí hráči? To mě docela překvapuje.

Gula: „Pokud se budeme bavit o celkové výkonnosti, tak je to trochu diskutabilní, ale ti, které jsme jmenovali, každým rokem bojují na špici kanadského bodování a lidi je mají rádi. Přičítám to i skutečnosti, že cizinci se tu poměrně rychle střídají, takže se nedokážou stát ikonou pro fanoušky.“

Marku, vám vyšla minulá sezona. Dostával jste prostor v extraligovém dresu Kladna, když jste pomáhal Prostějovu o patro níže, zapisoval jste více než bod na zápas. Není to kariérní sešup jít ve třiceti do polské ligy?

Račuk: „Vůbec ne! Trénovat jsme začali snad jako první v Evropě 11. července a měl jsem pocit, že jsem přestoupil do extraligového klubu. Spousta hráčů má za sebou solidní angažmá a hokej hrát umí. Přitom si myslím, že určité rezervy se pořád ještě najdou, v létě totiž přišlo hodně nových kluků a tým se pořád sehrává. Druhá věc byla vidina Ligy mistrů. Nikdy jsem nehrál v zahraničí a nikdy jsem si nezkusil Champions League, což mě hodně lákalo. Třeba Prostějov stál o to, abych tam zůstal, ale nechtěl jsem si po konci kariéry říkat, že jsem nikdy nezkusil zahraniční soutěž. S Gulim (Jiří Gula) se známe už dlouho, takže když přišla možnost jít do Krakova, nebylo co řešit.“

Jiří, vy jste vyhrál v roce 2015 extraligu s Litvínovem. Dá se srovnat gáže v české extralize a v polské lize?

Gula: „Když jsem začínal v mládí hrát hokej, tak byla situace jiná. Dneska se v české lize mladý kluk nedostane na nějaké ohromující peníze. On sice může mít něco ve smlouvě, ale zdaní se mu to, zároveň se po něm chce všechno, takže mu ve finále zbude pár tisíc. V současnosti si hokejem můžete vydělat pěkné peníze třeba i v Rumunsku, Maďarsku a podobných destinacích. Když se budeme bavit ale čistě o Polsku, tak si myslím, že se tady máme finančně líp než celá řada hráčů v Česku. Netvrdím teď, že to je srovnatelné s hvězdami v Třinci nebo ve Spartě, ale s řadovými hráči Litvínova, Karlových Varů a podobných klubů určitě ano. My jako Češi totiž hokejově žijeme v takovém přeludu, že naše liga je nejlepší, vyděláváme velké peníze a nikdo se nemá tak dobře, což není úplně pravda.“

Musím přiznat, že jste mě zarazil zejména s tím Rumunskem a Maďarskem...

Gula: „V těchto zemích totiž do hokeje sype peníze stát kvůli rozvoji.“

Račuk: „Rád bych se do toho ještě vložil. Souhlasím se vším, co už bylo řečeno, jen bych doplnil, že se to netýká jen hokejistů, ale také fotbalistů. Spousta lidí má dojem, že jako hráč v české lize přehazujete peníze vidlema, ale jestli to tak někdy bylo, tak ty časy jsou pryč.“

Jiří, přicházel jste do Polska jako hvězda? Přece jen titul v české extralize musel budit respekt.

Gula: „Za hvězdu jsem asi nikdy nikde nebyl. Mnohdy jsem byl v Česku skoro až do počtu, aspoň tak jsem to vnímal. Je fakt, že se po příchodu do Polska dostavil pocit, že mám mnohem víc zkušeností než jiní kluci, co třeba nevytáhli paty z Polska, ale o nějaký status hvězdy mi ani nešlo.“

Cracovii vede český kouč Rudolf Roháček, který je v Polsku mnohem známější než u nás. Stojí on za příchodem tolika Čechů do týmu?

Gula: „Určitě ano. Trénuje v Cracovii hrozně dlouho, vedl i polskou reprezentaci. Má tak na výběr hráčů v klubu velký vliv. Vybírá si své krajany pro stejnou mentalitu, i když je pravda, že v minulosti tady byla i celá řada ruských hráčů. Řekl bych, že to závisí i na momentální situaci na přestupovém trhu.“

Myslíte si, že některý polský klub by dokázal dlouhodobě konkurovat klubům v české extralize?

Račuk: „Odpověď můžeme hledat v Lize mistrů, kde jsme porazili Villach hrající EBEL ligu a Katowice dokonce porazily Curych. Hokej se více a více vyrovnává. Už to není jako dříve, kdy Poláci někam přijeli a dostali sedmičku, že se ten soupeř ani nezapotil. Dneska už umí bruslit každý, takže pak rozhodují detaily. Netroufnu si říct, jak bychom obstáli v dlouhodobém horizontu v extralize třeba my jako Cracovia, ale stojím si za tím, že tým máme kvalitní.“

Gula: „Vidím to podobně jako Marek, i když se to takhle od stolu těžko porovnává. Česká liga je totiž specifická bráněním a různými systémy. Okolo Česka je všude ten hokej více o bruslení a hře nahoru, dolů. V Polsku najdete dobré týmy, ale opravdu těžko říct, jestli by zvládl některý z nich celou sezonu v Česku, protože tady ten hokej není tolik silový jako v Čechách.“

Říkáte, že v Polsku si hráč vydělá slušné peníze, že kvalitu tamní soutěže u nás zbytečně podceňují. Proč tedy do Polska nemíří další prověřená hokejová jména? Může za to hlavně nízká prestiž polského hokeje?

Račuk: „Myslím si, že to je ten hlavní důvod. Když jsem někomu v Česku řekl, že jdu hrát do Polska, tak protáčel panenky, nechápal moje kroky a pomalu se se mnou bavil o konci kariéry. U nás to pořád funguje tak, že hrát hokej v Polsku se rovná propadáku. Spousta kluků radši jde hrát třeba první ligu někam do Jihlavy.“

Gula: „Když to vztáhnu na sebe, tak já nechtěl jít po konci v Litvínově do první ligy, protože si myslím, že člověk se pak těžko dostává zpátky do extraligy. Chtěl jsem poznat novou kulturu i kus jiné země. Polsko je ideální, protože se jedná o zemi, ke které celkově máme prostě blíž.“

Co hokejová infrastruktura v Polsku?

Gula: „Třeba s fotbalem se to v Polsku nedá srovnávat. Polsko nasypalo hodně peněz do fotbalu kvůli Euru, které v minulosti pořádali. V hokejové lize jsou tak tři, čtyři kluby, které vlastní nový pěkný stadion. On je sice menší, ale útulný. Docela bych to v Česku srovnal se Chance ligou.“

Račuk: „Přesně tak, je to srovnatelné s těmi lepšími kluby v Chance lize, i když třeba cesta do Kadaně taky nebyla nikdy žádnej šlágr. (smích) Super se v Polsku cestuje, přestože je Polsko mnohem větší země než Česko. Jedna věc je kvalita silnic a pak spousta týmů se nachází blízko Krakova. Vyjíždíme na zápas třeba ve tři odpoledne, přitom hrajeme od šesti. To je oproti Česku příjemnější, než když hrajete za Litvínov a jedete přes celou republiku do Třince. Dost týmů najdete lidově řečeno kolem komína.“

Kolik lidí chodí v Polsku na hokej?

Gula: „Na nás docela málo, už jsem říkal, že Krakov je spíše fotbalové město. Žije tady necelých osm set tisíc lidí, se studenty se to během roku bude blížit k milionu, ale hokej tady prostě netáhne. Člověk se s tím musí nějak ztotožnit. Když se chystá nějaký top zápas polské ligy nebo Liga mistrů, tak přijdou třeba dva tisíce lidí. V tomhle je to v Polsku určitě slabší.“

Tým je v podstatě rozdělen na Poláky a Čechy až na nějaké výjimky. Netvoří se v kabině skupinky?

Gula: „Teď to zlou krev určitě nedělá. Máme celkově dobrou partu. Menší problémy nastaly, když jsem tady působil první rok. V Krakově hrála celá řada starších Poláků, kteří docela těžce nesli, že přichází mladší kluci z Česka, kteří je třeba hokejově převyšovali, ale teď je to úplně v pohodě.“

Račuk: „Poláci jsou super. Vůbec jim to nedělá problém, že tady je tolik Čechů a snaží se nám pomoct, abychom se cítili jako doma.“(smích)

Poláci jsou silně věřící národ. Ovlivňuje nějak víra i hokej?

Gula: „Jednu pěknou historku mám, když jsem tady byl první rok, tak v týmu byla většina hráčů z Polska. Jednou přišel před zápasem do kabiny kněz, tak jsem si říkal, že nám požehná nebo něco takového a jdeme si dál po svém, ale on tam byl asi čtyřicet minut a pořád povídal a povídal, ti Poláci kolem mě si různě klekali a křižovali se a já vůbec nevěděl, co se děje.“ (smích)