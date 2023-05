Chytil o MS: Chci být rozdílový hráč! Kouč ho potěšil, promluvil i o smlouvě

Vyřazení v prvním kole Stanley Cupu ho štve, ale momentálně za ním udělal tlustou čáru. „Teď už mám v hlavě jenom mistrovství světa. Abych týmu co nejvíc pomohl!“ hlásí 23letý útočník Filip Chytil, největší posila z NHL. Má za sebou životní sezonu, věří si. „Chci být rozdílový hráč,“ tvrdí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Je to vůbec poprvé, co veřejně promluvil o mistrovství. Popisuje i to, jak mu zavolal sám kouč Kari Jalonen.

Telefon zvedl asi hodinu poté, co jeho budoucí parťáci v rámci Českých hokejových her porazili v sobotu Švédy (4:3). „Koukal jsem. Už se moc těším, až se k týmu připojím,“ tvrdí centr, jenž v základní části posbíral 45 bodů (22+23) v 74 utkáních. Bude to pro něj čtvrtý šampionát. Ovšem v jiné roli. Už nepřijíždí jako ten mladík z NHL… Teď bude patřit k největším lídrům.

Už se těšíte? Vyřazení v prvním kole s New Jersey Devils přebolelo?

„Kdybych se netěšil, nikam ani nejedu… Bolí, že jsme vypadli takhle brzo, očekával jsem, že budu v Americe trochu dýl. Vypadli jsme, bohužel. Ale teď už jsou moje myšlenky jenom směrem k mistrovství světa. Chci hrát, prodloužit si sezonu a co nejvíc pomoct mužstvu. Hrát za národní tým, to je skvělý… Když byla možnost, neváhal jsem. Jsem rád, že se Martin (Havlát) ozval.“

Hned jste měl jasno?

„Dopředu jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Neočekával jsem, že vypadneme v prvním kole, pro mě byla priorita se soustředit na boje o Stanley Cup. Ale jak říkám, bohužel se to nepovedlo. Zklamání bylo veliké, takže se mi to chvíli honilo hlavou. Ale když další den zavolal Havlis, tak jsem neváhal. Potvrdil jsem, že přijedu.“

Co říkáte na to, jak mužstvo hraje v Brně?