Chytil se chystá na MS! Radost má i Duda: V Rangers nesmějí hrát na dědky

Už by nemělo nic bránit tomu, aby český tým na MS v hokeji 2023 dostal pořádnou zámořskou sílu. Jak už v úterý informoval web iSport.cz, na dobré cestě je příjezd útočníka Filipa Chytila, opory New York Rangers. Podle zámořských médií během rozhovorů po konci sezony sám zmínil, že míří na mistrovství světa. „To je super zpráva, jsem za něj moc rád,“ říká pro iSport.cz někdejší útočník Radek Duda, jenž je s Chytilem v pravidelném kontaktu, během léta se mu věnuje jako dovednostní kouč.

23letý útočník, jenž se ve slavném klubu z Manhattanu vypracoval v nepostradatelného centra, během středy v zámoří podstupuje výstupní zdravotní prohlídku.

Během dne mluvil i se zámořskými reportéry, kterým řekl, že bude hrát za Česko na šampionátu v Rize. Což je dobrá zpráva a výstupní prohlídka by měla dopadnout dobře.

Jeho agent Aleš Volek už předtím avizoval: „Má velký zájem reprezentovat. Pokud projde zdravotní prohlídkou, věřím, že to všechno vyjde, aby mohl hrát.“

Chytil by měl být vedle střelce Dominika Kubalíka nejvýraznější zámořskou posilou české ofenzivy. Jak už iSport.cz referoval, neklapne přílet Davidů Krejčího a Pastrňáka. Ne řekl i Pavel Zacha, další člen Boston Bruins.

O to víc se fanoušci mohou těšit na Chytila. Ten zažil životní sezonu, v 74 utkáních získal 45 bodů (22+23). Hrál především ve třetí formaci, na křídlech měl další zástupce dravého mládí. Byli to Alexis Lafreniére (21) a Fin Kaapo Kakko (22).

„Jsme spolu v kontaktu, dobře vím, co se děje. Mám pochopitelně velkou radost, chci ho vidět na mezinárodní scéně,“ těší se Duda, jenž se v posledních letech vypracoval v uznávaného skills kouče. Právě s Chytilem tráví během léta na ledě spoustu času.

Trénink Filipa Chytila s Radkem Dudou Video se připravuje ...

Rangers vypadli v sedmém zápase prvního kola s New Jersey Devils. Chytil ale rychle hodí zklamání za hlavu a vyrazí posílit reprezentaci.

„Přeju mu, aby byl zdravý. Fanoušky čeká hokejový svátek. A zaslouží si, aby v akci viděli naše nejlepší hráče. Věřím, že dostane v reprezentaci velký prostor, aby mohl ukázat, co je v něm,“ přeje si Duda.

Ten zároveň moc nechápe, že v Rangers nehrál důležitější roli. I když ze sestavy vypadli jiní hráči, v hierarchii se Chytil neposunul. Stále vedl třetí formaci. V průměru v základní části odehrál 14:45 minut. Pochopitelně by zvládl i větší porci.

„Doufám, že v Rangers dostanou rozum a dostane konečně prostor. Aby pochopili, že to nesmí hrát na starý dědky. S těmi nic nevyhrajou!“ myslí si někdejší extraligový bouřlivák, jenž Rangers podrobně sleduje.

Právě i díky Chytilovi.

Ten si během sezony veřejně nestěžoval. Se svojí rolí byl smířený. „Kdykoliv jdu na led, chci mít vliv na vývoj zápasu. Chci ho rozhodnout,“ říkal útočník, jenž prožil mnohem úspěšnější sezonu než tu předešlou.

V ní se rozstřílel až v play off. Rangers to i díky jeho příspěvkům dotáhli až do finále Východní konference. Tentokrát vyhučeli hned v prvním kole.

A to přesto, že mužstvo během sezony doplnil Patrik Kane (34), trojnásobný vítěz Stanley Cupu. Přes třicet let je i dalším klíčovým útočníkům Rangers.

Ale čeští fanoušci nemusejí zoufat. Uvidí Chytila v reprezentačním dresu. Na šampionátu si zahraje počtvrté.

Snad to nic nezhatí.