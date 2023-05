Hvězdy na MS: Finský Hejduk, houbař a TOP Němec. Co o nich nevíte?

Video se připravuje ... Národní týmy se v těchto dnech slétají do Rigy a Tampere, hostitelských měst letošního hokejového šampionátu. Potvrzená je účast mnoha mimořádných hráčů. Které hvězdy zaujaly nás? Tady je jejich přehled včetně sezónních čísel, stručné charakteristiky i toho, co jste o nich dost možná nevěděli.

Mikko RANTANEN Finsko, útočník Colorada, 26 let Bilance v sezoně: 82 zápasů, 105 bodů (55+50) Zatím jednoznačně největší potvrzená hvězda šampionátu. Před rokem pomohl Rantanen zásadní měrou Coloradu ke Stanley Cupu. Teď má za sebou z osobního hlediska životní ročník, který však skončil bolavým koncem v prvním kole play off. Avalanche nečekaně nestačili na Seattle. S 55 zásahy byl v základní části jasně největší ofenzivní zbraní nadupaného týmu. Víc tref zapsali jen David Pastrňák a Connor McDavid. Pokud bychom si měli tipnout, kdo bude nejlepší střelec šampionátu, pak bychom naložili právě na Rantanena. Co o něm možná nevíte? Překonat v dresu Colorada metu padesáti branek? Nic obvyklého. Rantanenovi se to povedlo jako prvnímu hráči Avs od sezony 2002/03. Víte, kdo to tehdy svedl? Jasně, Milan Hejduk. Fin Mikko Rantanen zvedá nad hlavu Stanley Cup • Foto Reuters

Alex TUCH USA, útočník Buffala, 27 let Bilance v sezoně: 74 zápasů, 79 bodů (36+43) Za sebou má životní sezonu! Byť s pěstěným knírem a mohutným plnovousem vypadá Tuch na čtyřicet, ve středu 10. května oslavil teprve své 27. narozeniny. V Buffalu odkroutil druhý ročník. O jediný bod Sabres uniklo play off. Tuch ve většině sezony tvořil extrémně úderný útok s Tagem Thompsonem a Jeffem Skinnerem. Nakonec posbíral víc bodů než v minulých dvou ročnících dohromady. Tým USA na něj bude na šampionátu hodně spoléhat. Co o něm možná nevíte? V týmu USA pro MS figuruje taky Tuchův mladší bratr Luke (21). Ten hraje NCAA za bostonskou univerzitu. Pokud se udrží v nominaci, bratři Tuchovi se spolu sejdou na ledě k utkání poprvé v kariéře. Alex Tuch • Foto Reuters

Dominik KUBALÍK Česko, útočník Detroitu, 27 let Bilance v sezoně: 81 zápasů, 45 bodů (22+23) Při neúčasti Davidů Pastrňáka a Krejčího by měl být právě Kubalík tím, kdo ponese na zádech balvan starostí o góly. On bude největší ofenzivní zbraní družiny Kariho Jalonena. Duo by měl vytvořit s kapitánem Romanem Červenkou. Po třech letech v Chicagu se Kubalík přestěhoval do města automobilů. V Detroitu si v první sezoně vybudoval silnou pozici. Smlouvu s Red Wings má platnou taky na následující ročník. „Věřím, že v něm budeme černým koněm sezony,“ doufá. Co o něm možná nevíte? Draftovaný byl v roce 2013 až v sedmém kole jako 191. v pořadí týmem Los Angeles. Za něj si však nikdy nezahrál. V NHL zatím posbíral Kubalík 161 bodů. V kanadském bodování tohoto draftového ročníku je třicátý. Dominik Kubalík během rozcvičky před utkáním s Finskem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Rasmus SANDIN Švédsko, obránce Washingtonu, 23 let Bilance v sezoně: 71 zápasů, 35 bodů (7+28) Elitní obránce si na turnaji navlékne přes hlavu žlutý švédský dres. Že patří mezi mimořádné talenty, prokazuje od mládí. Před letošní uzávěrkou přestupů změnil v NHL dres. Washington za něj obětoval Erika Gustafssona a první kolo draftu, které poslal do Toronta. V barvách Capitals okamžitě bodově procitnul. Využil zranění Johna Carlsona a ujal se řízení přesilovek. V 19 duelech za Caps uhrál 17 bodů. Smlouvu za 1,4 milionu dolarů má ještě na příští rok. Pak se dá čekat handlování o pořádný balík. Co o něm možná nevíte? Celé jméno Rasmuse Sandina je Carl Erik Rasmus Sandin. Když se o tom ještě v Torontu dozvěděl parťák Justin Holl, okamžitě ho začal oslovovat Carle. Sandin je též mimochodem vášnivý houbař. Rasmus Sandin bude reprezentovat Švédsko • Foto ČTK / AP / Nick Wass

Andres AMBÜHL Švýcarsko, útočník Davosu 39 let Bilance v sezoně: 52 zápasů, 29 bodů (12+17) Dechberoucí oddanost hokeji a jedinečná vytrvalost. Kouzelník, který už spoustu let zvládá klamat čas. Chystá se už na OSMNÁCTÉ mistrovství světa! Začal v roce 2004 v Praze, tedy v době, kdy se čerstvě dostavěla Sazka arena (dnes O2 arena). Celkem odehrál na MS 123 duelů, získal jedno stříbro. Jak sám říká, s národním týmem procestoval svět. „Pro mě je účast na šampionátech nejvíc,“ přiznal. Celkem národní dres oblékl už ve 306 utkáních a je absolutním švýcarským rekordmanem. Co o něm možná nevíte? Přestože okusil MS ve 13 zemích, klubovou kariéru prakticky celou odehrál doma. Kromě jedné sezony v AHL (Hartford) hrál pouze za Davos a Curych. Švýcarští hokejisté slaví trefu Andrese Ambühla proti Francii • Foto ČTK / AP / Martin Meissner

Adam FANTILLI Kanada, útočník Univerzity Michigan/NCAA, 18 let Bilance v sezoně: 36 zápasů, 65 bodů (30+35) Tohohle klučinu se rozhodně vyplatí sledovat! Že vám jeho jméno nic moc neříká? Vězte, že brzo bude. Adama Fantilliho čeká až letos draft do NHL. Už nyní je takřka jasné, že v něm obsadí druhé místo za odskočeným Connorem Bedardem. Ještě před tím však rodáka z Toronta čeká první dospělý turnaj v dresu Kanady. Před několika měsíci pomohl javorovým listům ke zlatu na juniorském MS, teď bude chtít podobný úspěch na velkém šampionátu. Co o něm možná nevíte? Kořeny má v Itálii. Právě odtud jeho dědeček odešel do Kanady. Otec Giuliano vlastní severně od Toronta truhlářskou firmu. Až do 14 let hrál Fantilli závodně lakros, pak dal přednost hokeji. Adam Fantilli • Foto Profimedia.cz