Reichel o zlatu z MS 2000: Góly jsem schovával. Rusové pod tlakem mafie

2015. Robert Reichel vstupuje do Síně slávy IIHF, gratuluje mu šéf světového hokeje René Fasel. • Archiv deníku Sport

2015. Robert Reichel vstoupil do Síně slávy deníku Sport a dostal památeční titulní stranu od šéfredaktora Lukáše Tomka. • Archiv deníku Sport

2013. Robert Reichel při oslavách 15 let od olympijského zlata v Naganu. • Archiv deníku Sport

2004. Návrat do Litvínova. Robert Reichel v zápase proti Pardubicím. • Archiv deníku Sport

2003. Na MS to nevyšlo... Češi vypadli s Kanadou v semifinále a nezískali ani bronz po porážce se Slovenskem. Smutek Jana Hlaváče a Roberta Reichla. • Archiv deníku Sport

Do konce finále mistrovství světa v Petrohradě 2000 zbývalo něco přes minutu. Václav Prospal vyrazil za vyhozeným pukem a od pravého mantinelu přihrál před branku, kde stál Robert Reichel. Ten prostřelil slovenského gólmana Lašáka, vymrštil ruce nad hlavu a začal radostně skákat – 5:3, rozhodnuto! „Celý šampionát se mě ptali, kdy mi to tam začne padat. Přišlo to v klíčových chvílích,“ směje se po letech tehdejší kapitán českého týmu.

„V turnaji jsem moc gólů nedal. Jen dva. První v semifinále proti Kanadě byl takový náhodný. Nahozený puk, který si tam gólman srazil. A pak ten na konci finále se Slováky. Prolomil jsem to v pravou chvíli. Trenér Augusta mi pak říkal: ‚Ty sis to nechával na nejdůležitější momenty.‘ Byl jsem určitě rád. Góly se ode mě čekaly, jenom to chvíli trvalo.

Pamatuju si, jak nám Slováci už po semifinále říkali, že to máme v kapse. Svůj zápas hráli dřív, porazili Finy. Potom nás hecovali, jak by si to chtěli rozdat o zlato proti nám, což se nakonec splnilo. Řečičky, jak nás pošlou okopávat zahrádky, měli až o rok později v Německu.

Ve finále jsme ze začátku byli jasně lepší a po první třetině vedli 3:0. Jenže potom