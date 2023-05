Červenka o vyražených zubech: Krásu teď neřešíme. Jak vnímá elitní lajnu?

Co tomu říkáte?

„Staly se nějaké nepříjemnosti, ale k hokeji to patří. Doufám, že Smejky i doktor (který dostal pukem) budou zítra dobrý a půjdeme do zápasu v plné síle.“

Jaké to je, když vidíte zraněného hráče, z kterého teče krev, zrovna při tréninku?

„Je to nepříjemné, ale i to je součást hokeje. Občas se to stane. Doufám, že to u zubaře nějak vyřeší nebo vytrhají, aby na to nemusel myslet. Já o tom něco vím. (smích) Není to příjemné, ale jsou to zuby.“

Musí to bolet…

„Zpočátku má člověk nateklou pusu, a když tam má nějaký zub zaražený, chce to ven. Ale to vyřeší zubaři, já jim nechci říkat, co mají dělat. Za dva dny pak má člověk klid. No a krása se bude řešit později. Na ní bude ještě prostor, pro sport je to momentálně jedno.“

O kolik jste vy přišel zubů?

„O hodně. Měl jsem je i polámané. Ale během kariéry to ani nemá cenu řešit.“

Je to zbytečné, že?

„To může člověk strávit čtyři hodiny na křesle a může tam jít za dva dny znovu.“ (smích)

Jak se cítíte vy? Sešitý nos už je v pořádku?

„Nemám žádný problém. Je to samozřejmě citlivější, jak to tam bylo hodně nahoře. Jeden zub jsem neměl, teď mám další minus dva, což je vlastně jedno.“

Je zápas proti Slovákům stále prestižnější než ostatní?

„Asi jo. Pořád tam člověk zná spoustu kluků, hrají v české lize. Tak o trochu jiný zápas to je, ale nic to nemění na naší přípravě. Je to malé derby. Víme, že začátek turnaje je důležitý. Spíš se soustředíme na sebe a na to, co budeme předvádět my. Na začátku turnaje mají všichni síly, jsou natěšení a plní energie, takže utkání nebude jednoduchý. Nikdy to není snadný.“

Budete hrát v mimořádně silném útoku s Chytilem a Kubalíkem. Jak vidíte vaši spolupráci?

„Měli jsme zatím dva tréninky, uvidíme, budeme se o tom hodně bavit. Budeme chtít hrát nejlíp, jak umíme. Navzájem si pomoct, doplnit se. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom měli být nějaká jiná lajna, než máme ostatní. Máme čtyři poměrně vyrovnané formace, byť má každá jinou úlohu. Ale rozhodnout může kterákoliv, což může být naše plus. Takže bych nás nepasoval do nějaké výjimečné lajny. Budeme chtít pomoct týmu nejlépe, jak umíme a všichni budeme rádi, když to bude fungovat.“

Budete to muset hodně řešit i spolu, že?

„Určitě si k tomu něco řekneme. Probereme i buly, jak ofenzivní tak defenzivní. Komunikace hlavně na začátku bude klíčová, abychom věděli, kdo a kde bude.“

V čem dalším by měla být největší síla výběru?

„Podle mě soudržnost. Že budeme hrát jeden pro druhého, obětavě a že budeme chtít víc vyhrát než soupeř. Věřím, že to tak bude. Potom je to vyrovnanost. Není tady žádná velká hvězda typu Pasty (Pastrňáka). Jestli chceme být úspěšní, tak nám nic jiného nezbývá, než hrát takhle. Věřím, že to v týmu je, ale musíme to ukázat na ledě.“

Co říkáte na to, v jaké formě hrál v sezoně Filip Chytil v Rangers?

„Měl super sezonu. Neznám ho tak dlouho, je o hodně mladší, ale vím, jak na sobě pracuje a ví, co chce. Má správně nastavenou hlavou, chce se posouvat. Už tenhle rok ukázal, že dělá správné věci a vrací se mu to.“

Před loňským šampionátem se neustále řešilo, jak dlouho už reprezentace čeká na medaili. Ta přišla loni. Takže nebudete v tomto ohledu pod menším tlakem?

„V tomhle smyslu asi ano. Je pravda, že loni i během olympiády jsem takových otázek dostal spoustu. Ale na druhou stranu je tady dost lidí, kteří zažili minulý turnaj, a bylo to něco, na co budou do konce života vzpomínat. Bylo to hrozně fajn. Nějakých sedmnáct dní práce stojí za to, aby se povedlo něco podobného. Ale teď se musíme soustředit na Slováky a jít postupně.“