Legendy Patera a Procházka o kouzlu zlaté éry: Ivan šel jako první do půl těla

Usadili se v jednom ze skyboxů v nově zrekonstruovaném kladenském zimáku. V místě, kde svoje úctyhodné kariéry nastartovali. Víc než hodinové povídání se ale točilo hlavně kolem jejich stopy v národním týmu. I o trenérech v čele s Ivanem Hlinkou nebo Josefem Augustou.

Došlo i na vzájemné pošťuchování při focení. „Patýs, vejdeš se do toho vůbec?“ smál se „Prochy“. Vešel. Takže po letech vznikla unikátní fotografie dvou legend, které hokej povýšily na jiný level a byly u všeho podstatného ve zlaté éře. Ta obnášela čtyři vyhrané světové šampionáty, olympiádu v Naganu i extraligu.

Patera se vrhl na trenérskou kariéru, naposledy vedl Spartu, i když byl během sezony odvolaný. Procházka se věnuje hlavně práci televizního spolukomentátora.

Jak jste spolu vlastně v kontaktu v poslední době?

Procházka: „Já jsem Patýse dlouho viděl během sezony na střídačce.“

Patera: „Ale pak už v druhý půlce nějak ne, co? (smích) Každý už máme jinou práci, není to jako dřív. Ale jo, pořád občas zajdeme na pivo. Předtím jsme spolu byli každý den, znali jsme fakt hodně."

Stýská se vám po hraní?

Procházka: „Hráčská kariéra mi chybí, to určitě jo. Byla jiná doba. Měli jsme vlastně krásný klapky na očích, viděli jsme jenom mantinely. Od rána do večera jsme věděli, co budeme dělat. Program byl jasně daný. To mi odmala vyhovovalo. Jo, mít o třicet let míň, jdu do toho znovu!“

Patera: „Já si to prodlužuju trenérstvím. Dá se říct, že jsem v tom pořád. I když teď jsem měl trochu nečekané volno, které jsem nepředpokládal. Ale když už nastalo, tak jsem ho uvítal.“

Procházka: „Prostě máme jiný život. Hodně mi toho chybí. Kabina, sranda, prostě všechno. Měli jsme štěstí, že kde jsme spolu byli, vždycky jsme trefili dobré týmy. A bylo super, že jsme vždycky byli spolu, už jsme na sebe byli zvyklí. Všechno šlapalo.“

Patera: „Člověk se staral jenom sám o sebe. Zlatý časy.“

A jak jste říkali, znali jste se opravdu dobře.

Procházka: „Když si člověk uvědomí, že jsme spolu byli na pokoji při všech soustředěních, tak se není čemu divit.“

Patera: „To jo, ale pozor, aby to nevyznělo nějak blbě!“ (smích)

Nechybí vám to kamarádství?

Procházka: „To je na celý život. Neznamená, že když už nejsme spolu každý den, že to něco změní… I když je pravda, že teď už spolu nejsme nonstop. Leda že by Patýs dělal hlavního trenéra a já asistenta. To bychom zase mohli najet na starý dobrý režim.“

A je to reálná varianta?

Patera: „Všechno je možný. Člověk nikdy neví.“

Lákalo by vás to?

Procházka: „Já jsem béčkový trenér