Hadamczik: Že nevěřím Jalonenovi? Lež, nesmysl. Zacha si podřezává větev

Hokejovým zákulisím se to nese už delší dobu. Prezident Alois Hadamczik prý není úplně nakloněn dalšímu působení Fina Kariho Jalonena na střídačce českého národního týmu. Mluví se o jeho konci po MS. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz to však hokejový boss rázně odmítá. „Není to pravda. Odvolání kouče Jalonena není absolutně žádným tématem,“ říká.

Jak se vám líbí složení kádru národního týmu?

„Trenéři sestavili dobrý tým. Měli to těžké. Několik kluků se omluvilo, další odmítli. V Brně jsme odehráli solidní zápasy, tým má svoji tvář. Uvidíme, s jakým týmem na šampionát přijedou Kanada a USA. Fini a Švédi už se tolik nezlepší. Já jel do Rigy před sedmnácti lety se sedmnácti nováčky a uhráli jsme finále. Riga nám svědčí, klidně se to může zopakovat.“

S Davidem Pastrňákem v sestavě by byla očekávání samozřejmě ještě větší.

„Přesně tak. Stejně jako David Krejčí má zdravotní potíže, chce být taky doma s rodinou. Dá se to absolutně chápat. Tihle kluci jinak chtějí reprezentovat vždycky, na ně se nemůže zlobit nikdo. Smeknu klobouk a popřeju jim hodně zdraví. Mrzí mě ale ti, kteří opravdu přijet mohli, ale odmítli. Nemají národní hrdost. Ubližují tím podle mě hlavně sami sobě. Národ hokejisty z nároďáku miluje. Opravdu mě mrzí, že zase odmítl Pavel Zacha.“

Jak jeho situaci vnímáte? Národní tým není povinnost, problém však je, že Zacha prakticky vždy o reprezentaci projeví zájem, aby následně před akcí cuknul.

„Je to jeho věc. Jméno před národem si každý buduje sám. Ať si udělá obrázek každý sám. Zacha si ale sám pod sebou tímhle podřezává větev.“

Udržel jste se, abyste trenérům do nominace nekecal? Neměl jste nutkání mít poradní hlas?

„Vůbec. Hned po svém zvolení jsem dostal otázky typu, jestli do toho nebudu trenérům kecat. Řekl jsem, že určitě ne a držím se toho. Karimu Jalonenovi jsem řekl, že kdyby ode mě chtěl slyšet názor, jsem k dispozici. Nikomu ale nic vnucovat nebudu. Nominace je vždycky strašně těžká. Kdybyste postavili vedle sebe tři jiné trenéry, každý vybere trochu jiné hráče. Hlavní kouč vždycky nese zodpovědnost, tak by to mělo být.“

Jaká je u vás pozice Kariho Jalonena? Prostředím se nese, že mu nejste úplně nakloněn.

„Jsem rád, že se na to ptáte. Někteří čeští novináři píšou nepravdy a nesmysly. Nikdy jsem neřekl, že jsem proti Jalonenovi nebo proti zahraničním trenérům obecně. Nic takového není pravda. Karimu jsem sám řekl, že je to lež. Je to jen o výkonech, o výsledku. Po šampionátu trenér předloží nějaké své hodnocení, jak se to dělá vždy. Ať skončí první, třetí nebo pátý. Pro mě je Kari Jalonen osobnost a velmi zkušený trenér, který umí dát tým dohromady. Není absolutně žádný důvod k nějakým pochybnostem a úvahám.“

Takže má vaši důvěru? Nebude rozhodovat o jeho budoucnosti výhra či prohra ve čtvrtfinále?

„Prohra ve čtvrtfinále přece nemusí znamenat, že je všechno špatně a všichni se musí hned vyházet. Přece se musím dívat na turnaj jako celek, ne na výsledek jednoho utkání. Opakuji, odvolání kouče Jalonena není absolutně žádným tématem. Přejeme si úspěch, přejeme si, ať hrajeme dobře. Přejí si to fanoušci i sponzoři hokeje. Abych si přál, ať tým vyhoří a já pak můžu někoho odvolat? To by bylo amorální. Vůbec to takhle není. Důrazně se chci vůči tomu vymezit. Že někdo napíše o mně lživý text bez mého vědomí, je smutné.“

Jste s Jalonenem v pravidelném kontaktu?

„Ano, před odjezdem do Rigy jsme spolu taky mluvili. Už dřív jsem mu slíbil, že udělám maximum, aby měl co nejlepší podmínky ke své práci. Oba chceme maximální výkon mužstva. Kari třeba vyjádřil přání, aby tým bydlel odděleně od zbylých reprezentací. Dělám maximum pro to, aby nikdo nemohl říct, že jsem někomu úspěch nepřál. Nechválím se tím, tohle je moje povinnost. Do ničeho mu nemluvím, do ničeho nezasahuju.“

Jak moc je pro vás důležitý herní projev týmu? Měl by hrát nároďák oku líbivý hokej, nebo tu platí, že účel světí prostředky?

„Divák vždycky ocení, když hrajete výborně. Můžete i prohrát, ale výkony jsou důležité. Nechci být spokojený se stylem, jakým hrála česká osmnáctka, kdy měl náš gólman padesát zákroků, my vystřelili dvanáctkrát a ve finále jsou někteří lidi spokojení s prohrou 1:4. Tak to být nemůže. Výkony nároďáku v Brně byly ale velmi dobré, herní projev byl slušný. Líbila se mi morálka týmu, jeho soudržnost. Uvidíme, jaké bude mistrovství světa. Přeju si, abychom hráli co nejlépe.“