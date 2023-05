Síla všech týmů na MS podle deníku Sport: Finský válec, Česko čtvrté

Video se připravuje ... Vyskládáte si všech šestnáct týmů vedle sebe. Ten nejlepší? Asi nepřekvapíme, Finsko. Na mistrovství světa dalo dohromady nejlepší sestavu. Deník Sport a web iSport.cz porovnal sílu všech účastníků šampionátu. Odskočení jsou první dva, pak je mezera, Česko by mělo usilovat o bronz. A dejte si pozor na Spojené státy. Podle jmen nic moc, ale přivezly svého mistra nahrávek z AHL a smečku kvalitních borců z NCAA.

16. Slovinsko role na MS: boj o záchranu Hlavní cíl? Porazit Kazachstán, nespadnout. Anže Kopitar nedorazil, takže chybí aspoň jeden výrazný hráč. Kdysi jím byl Robert Sabolič (dvě sezony ve Spartě), ale i jemu už je 34 let. Stará garda zestárla, mladá se nehrne. Nadějí je jen dvacetiletý bek Bine Mašič, ve dvaceti hrál finskou Liigu.

15. Maďarsko role na MS: boj o záchranu Šest let hrálo nižší divizi a teď je hlavním kandidátem na padáka. Má smůlu, že Kazachstán a Slovinsko jsou ve druhé skupině, čekají ho silnější soupeři. Balasz Sebök uměl přes třicet bodů ve Finsku, ale tam se teď už nedostal. Osu tvoří hráči z maďarské ligy, čeká je těžká práce. Spíš spadnou.

14. Kazachstán role na MS: boj o záchranu Tak už zase je to Kazachstán! Odpustil si už rozdávání pasů zámořským esům typu Darrena Dietze (dřív jeden z nejlepších beků KHL). Špatná zpráva? Kvalita je v tahu. Mají výborného střelce Nikitu Michailise, překvapit může Andrej Bujalski (dva roky v NCAA). Jinak boj o přežití.

13. Rakousko role na MS: boj o záchranu Oficiálně ho trénuje Roger Bader, neoficiálně poradce Arno Del Curto. Jestli chcete vědět, co umí, zeptejte se na Slovensku. Čekejte hodně agresivní Rakousko, tvrdé. Že občas někoho zmuchlá a zraní? Hm, stane se. Má svoji hvězdu v Marcovi Rossim, prospect Minnesoty bude bavit.

12. Norsko role na MS: klidný střed Boom norského hokeje je už celkem pravěk. Do play off na MS postoupili naposledy před 11 lety. Nenajdete jediný důvod, proč by se něco mělo změnit. Tým k poražení, nespadnou, udrží se, ale jinak kompars. Uděláte si čárku za účast a jde se dál. Olimb, Trettenes, prostě díky, čau a za rok znovu.

11. Francie role na MS: klidný střed Brankáři z domácí soutěže, defenziva taky. Co to znamená? Že ani útočníci Texier, Boudon nebo Bozon to úplně nevytrhnou. Ne, nespadne, to asi nehrozí. Jen třeba v roce 2017 to byl jiný zážitek, když jste v sestavě viděli Hueta, Bellemara, Da Costu nebo Fleuryho, tedy hráče, kteří váleli v NHL nebo v KHL.

10. Dánsko role na MS: boj o čtvrtfinále S týmy typu Maďarska nebo Rakouska se může trápit, protože musí tvořit. Ale když stačí naházet kolem vlastní branky beton na modré a čekat? Pak zase může uklohnit nějaký velký výsledek. Dánsko vás nebude bavit, ale může překvapit. Má svoji hvězdu v Nikolaji Ehlersovi.

9. Lotyšsko role na MS: boj o čtvrtfinále Výhoda, kdy tři čtvrtiny týmu hrály spolu v Rize KHL, je pryč. Klub vpádem Ruska na Ukrajinu svoji práci ukončil, hráči jsou rozeseti po Evropě. Pikantní je, že šest z osmi lotyšských beků hrálo, nebo hraje extraligu. Lídrem by měl být Balinskis. Maximem je ale boj o čtvrtfinále, víc ne.

8. Německo role na MS: boj o čtvrtfinále Čtyřikrát z posledních pěti MS hrálo čtvrtfinále. Nejspíš se rozhodne mezi nimi a Dány, kdo si zahraje velký zápas. Pro Němce hovoří, že přijel Moritz Seider, jeden z nejtalentovanějších beků, které najdete v NHL. Další mladík JJ Peterka by měl prodat, že odehrál celou sezonu v Buffalu.

7. Slovensko role na MS: boj o čtvrtfinále Extraligový výběr pod hlavičkou slovenské reprezentace, to jsou naši východní sousedé. V týmu kanadského kouče Ramsayho najdete hned 11 členů nejvyšší české soutěže, plus mnozí další ji donedávna hráli. Sousedé si jako tradičně věří, obavy však vzbuzuje nezkušeně obsazené brankoviště. Čtvrtfinále bude slovenským stropem.

6. Švýcarsko role na MS: čtvrtfinále Švýcarský hokej jde pořád nahoru, zní tradiční klišé. Od stříbra 2018 uplynul nějaký ten pátek, což zemi, kde se kvalita tamní NL neustále zvyšuje, poměrně trápí. Stejně tak dvě poslední čtvrtfinálové stopky. Kouč Patrick Fischer si dal na letošním výběru obzvlášť záležet, z NHL obdržel důležitou zásilku v podobě Nina Niederreitera, ale dál bude sázet na fluidum veterána Andrese Ambühla, u nějž máte pocit, že snad ve Švýcarsku zakládal hokej. Medaile však letos znovu neklapne.

5. USA role na MS: boj o bronz Na první pohled si řeknete: Co to je? USA „Z“? Možná, osm hráčů z univerzit, dost z AHL a pár z NHL, kteří nemají extra role většinou. Výjimkou je Alex Tuch, který nejspíš přijel, aby si zahrál s bráchou Lukem. Ale takový T. J. Tynan je geniální nahrávač, byť jen z farmy. A univerzitu nepodceňujte. Překvapit vás může třeba Lane Hutson, drobnější bek, kterého draftoval Montreal.

4. Česko role na MS: boj o bronz Bez superstars Davida Pastrňáka i Davida Krejčího, ale s o to větší sázkou na týmový duch. České útočníky nečekejte v čele statistik, gólová pozice by se měla rozložit mezi (téměř) všechny hráče. Je nabíledni, že tenhle tým bude potřebovat obrovskou podporu od brankářů, možná postupně i od celé trojice. Od úspěšnosti v brankovišti se medailové ambice budou odvíjet, neboť obranné řady zvlášť s těžšími protivníky očekávejte pod tlakem. Klíčové kvůli nasazení do čtvrtfinále bude hned první utkání se Slováky, Jalonenovi hoši potřebují, aby do play off vstoupili ideálně z první či druhé pozice, aby se vyhnuli Finsku či Kanadě. Zimák: Čtvrtfinále rozhodne, jestli Jalonen zůstane. Získají Češi medaili? Video se připravuje ...

3. Švédsko role na MS: boj o bronz Tři korunky pociťují medailový hlad, po zlatých šampionátech 2017 a 2018 vyšly třikrát naprázdno, což se do nominace silně promítlo. Seveřané poskládali nabouchaný tým, vyšperkovali jej o osmičku posil z NHL, jíž vévodí nebezpečný Jacob Silfverberg z Anaheimu, borec s osmi stovkami zámořských startů. Defenzivu bude mít na starosti mobilní bek s plnou nůší talentu Rasmus Sandin. Jde o nadmíru vyvážený tým, otázkou jsou snad jedině brankáři, kde by mohl uzmout první roli Jesper Wallstedt, předloňské první kolo draftu a velký „trápič“ české dvacítky na loňském letním MS. Minnesota si jej piplá na farmě, ale už na podzim za ni bude válet. Jako medailista z Tampere?

2. Kanada role na MS: nahánění Finska Největší ikony najdete v managementu, jména jako Steve Yzerman (jeden ze dvou GM) a Shane Doan (asistent GM) zvoní. Nenechte se mýlit, ačkoli hráči nepatří k magnetům NHL a ve svých týmech nejsou úplnými lídry, na MS mohou mnozí zazářit. Tým má na povel zkušený Tyler Toffoli, který ví, jak chutná triumf ve Stanley Cupu, po ruce bude mít Milana Lucice, dalšího známého mazáka. Výkonnostně šel už dolů, ale čekáte, že povede tým po správné cestě. Na ní vás může bavit třeba válečník se solidním střeleckým instinktem Scott Laughton či budoucí poklad NHL Adam Fantilli, českým fanouškům známý z finále MS dvacítek. Finále? Jasný směr.