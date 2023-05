MS jako Hra o Jalonena. Mocenské tahy, jde o Prahu. Kdo je proti němu?

PŘÍMO Z RIGY | Kdo se pohybuje v hokejovém zákulisí, nemůže to neslyšet. Hadamczik jde proti Jalonenovi! A nechce, aby trénoval za rok v Praze! Drby, nebo pravda? A kde se to vůbec bere? Deník Sport a web iSport.cz se snažil situaci zmapovat. I když sám prezident svazu podobné domněnky rázně odmítá, podle zdrojů Sportu jeho zákulisní tahy potvrzují, že opravdu finskému expertovi není příliš nakloněný. A byl by nejraději, kdyby na domácím MS vedl tým někdo jiný. V Rize se hraje i Hra o Kariho.