Soupiska uzavřená! Kämpf se omluvil, z NHL už žádná posila nedorazí

Co to znamená? Že už mužstvo na turnaji bude hrát v tomto složení. Na nikoho jiného se nečeká. Už pro nikoho není místo.

Proč padla možnost s Davidem Kämpfem, útočníkem Toronto Maple Leafs?

To večer místního času vysvětlil generální manažer Martin Havlát.



„S Davidem Kämpfem jsem po vypadnutí Toronta mluvil dnes večer místního času a z účasti na mistrovství světa se omluvil se zdravotních důvodů," uvedl Havlát.



Kämpf byl součástí loňského výběru, který v Tampere získal bronz. Je to centr, který se dokázal prosadit ve slavném kanadském klubu. Loni přiletěl poté, co Maple Leafs vypadli s Tampa Bay Lightning hned v prvním kole.

Tentokrát se dostali až do druhého kola, jenže přišla konečná s Florida Panthers. Na Stanley Cup si tedy musejí zase počkat.

Teď už je jasné, že se k reprezentaci nepřipojí.

Stejně jako Ondřej Palát. O něm už Havlát referoval. Ten se omluvil rovněž ze zdravotních důvodů.



„S Ondrou jsem se včera spojil. Moc rád by jel, ale byl během sezony zraněný a teď ho rovněž trápilo v play off menší zranění, takže se k nám bohužel nepřipojí. Ondra hrál poslední roky finále Stanley Cupu, je to jeden z našich nejlepších a nejvytěžovanějších hráčů v NHL, takže jestli se dá u někoho pochopit, že tento rok nepřijede, je to on. Zaslouží si odpočinek," uvedl Havlát.

Na soupisku tedy byli dopsaní Kaut a Voženílek, kteří budou k dispozici trenérům už pro zítřejší utkání s Kazachstánem. O složení sestavy ale bude reprezentace informovat až po nedělním dopoledním rozbruslení.