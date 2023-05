Zhuntovaný Palát na MS nepřiletí. U něj to Havlát chápe, zkusí Kämpfa

PŘÍMO Z RIGY | Zdravotní potíže, zhuntované tělo. Ondřej Palát na mistrovství světa v hokeji 2023 do Rigy nepřiletí. V noci na pátek vypadl s New Jersey z play off. Brzy po vyřazení ve druhém kole proti Carolině 1:4 na zápasy se s ním spojil generální manažer reprezentace Martin Havlát a ověřoval, zda s ním do českého týmu může počítat. „Bohužel se k nám nepřipojí,“ hlásil před sobotním tréninkem.

„Ondra by moc rád jel, ale tenhle rok se musí omluvit. Během sezony byl zraněný, v play off ho taky trápilo menší zranění. Poslední tři roky hrál finále Stanley Cupu,“ pokračoval Havlát. Začátkem sezony podstoupil Palát operaci třísel, poté se dlouho zotavoval. Do sestavy Devils, kam se během léta přesunul jako volný hráč z Tampy Bay, se vrátil začátkem ledna, po víc než dvou měsících.

Sezonu dohrával se sebezapřením, tělo bylo zhuntované. Za Devils stihnul sehrát v základní části 49 zápasů a připsal si 23 bodů (8+15). V play off sehrál 12 utkání s bilancí sedmi bodů (3+4). Předtím navíc šel ještě s Lightning v play off až do finále, nejdál, co šlo. Dvakrát s týmem vybojoval Stanley Cup, loni Tampa prohrála v rozhodující sérii s Coloradem.

Na mistrovství světa se Palát podíval zatím pouze jednou, v roce 2019 v Bratislavě. Předtím se zúčastnil olympiády 2014 a Světového poháru o dva roky později. Na omluvenku však měl právo.

„Byl jedním z našich nejvytíženějších a nejlepších hráčů, co v NHL máme. Jestli se u někoho dá pochopit, že nepřijede, je to u něj. Určitě si zaslouží odpočinek,“ dodal GM národního celku.

Mezitím z play off vypadlo taky Toronto. Florida po vyřazení Bostonu pokračuje v senzační jízdě, v sérii zvítězila 4:1. Volný tak může být centr David Kämpf, který pomohl už loni získat na mistrovství světa bronzové medaile. „U něj situace vypadá zatím podobně jako po vypadnutí New Jersey s Palátem. Pokusím se s ním spojit a uvidíme, jaká bude situace tam,“ řekl Martin Havlát.

Na české soupisce pro šampionát tedy stále zbývají ještě dvě volná místa. Mimo hru zatím zůstávali útočníci Martin Kaut a Daniel Voženílek. K jejich případnému doplnění generální manažer uvedl: „Je den po prvním zápase, určitě o tom budeme debatovat, ale záleží hlavně na trenérech, jak to dopadne.“

Víc napoví další vývoj před nedělním utkáním proti Kazachstánu.