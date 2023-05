Zbědovaní Kazaši. Cizinci se zřekli druhého pasu, kouč nedostal vízum

Obránci Jesse Blacker, Darren Dietz, Viktor Svedberg a Jegor Šalapov. Útočníci Curtis Valk, Pavel Akolzin, Dmitrij Ševčenko, Jegor Peťuchov a Anton Sagadejev. K tomu brankář Ilja Rumjancev.

ŠKRT.

Všichni tihle hráči ještě před rokem reprezentovali Kazachstán na světovém šampionátu. Teď však v bleděmodrém dresu schází. Tři se narodili v Kanadě, jeden ve Švédsku, zbytek v Rusku. Všichni během kariéry hráli v KHL za Barys Astana, díky tomu jim pak mohl tamní svaz nabídnout kazachstánský pas.

Nedlouho před šampionátem však byl hokejový svaz požádán, aby přezkoumal vlastnictví druhých ruských pasů u dvou svých reprezentantů. Bylo zjištěno, že všichni rodilí Rusové, ale i další zahraniční hokejisté vlastní dva pasy, což je v rozporu s kazašskými zákony.

Všichni výše jmenovaní se museli rozhodnout, který pas si ponechají. Všichni se Kazachstánu zřekli a nechali si občanství své původní země, v níž se narodili. Tím přišli o možnost reprezentovat Kazachstán.

Podobně cizince naturalizovali dlouho třeba Bělorusové. Z řad hokejových osobností za to dlouhodobě schytávali kritiku. „Dělají to zejména Bělorusko a Kazachstán. Ostatní země už dávno pochopily, že tohle nikdy nevede k dlouhodobému úspěchu. Je to špatně. Technicky je to v pořádku, ale je to jako čůrat do vlastních kalhot. Není to udržitelné,“ říkal už dřív Szymon Szemberg, předseda Evropské asociace hokejových klubů a technický ředitel Ligy mistrů.

Kromě cizinců navíc Kazachům schází v dějišti turnaje i hlavní trenér. Andrej Skabelka totiž od lotyšských úřadů nedostal vízum. Důvod? Narodil se v Bělorusku, tedy v zemi, která otevřeně podporuje ruskou agresi na Ukrajině. Tým tak dočasně vede Galym Mambetalijev, jinak kouč Nomadu Nur-Sultan a kazašského univerzitního výběru.

Před rokem přivezl na MS Kazachstán tým s deseti hráči narozenými mimo tento stát. Teď po mnoha letech vidíme v Rize skutečně stoprocentně kazašský tým. Takřka kompletně je složen ze dvou klubů: Barysu Astana, který stále hraje ruskou KHL a Nomadu Nur-Sultan, který působí v domácí kazašské lize.

Lídrem týmu je útočník Nikita Michajlis, který se bude snažit dnes večer větrat českou obranu. V prvním utkání na šampionátu Kazaši překvapivě porazili Nory 4:3 po nájezdech. Rychle přitom 0:2 prohrávali a museli dotahovat manko. Zvládli to úsporným hokejem. Byť bylo Norsko většinu času lepší (například na střely vyhrálo jasně 34:18), na víc než bod to nestačilo.