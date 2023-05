Na Kazachy bez Chlapíka. Má nehoráznou smůlu, řekl Zábranský

Jak je na tom Filip Chlapík?

„Tam jdeme den za dnem. Filip je v péči lékaře, on rozhodne, kdy bude moct nastoupit. Teď to vůbec nevíme.“

Oba nově zapsaní hráči půjdou rovnou do sestavy?

„Ano. Musíme respektovat zdravotní stav hráčů. Jirka Smejkal hraje se zdrátovanou čelistí, to musíme respektovat.“

Je tolik zranění velká komplikace takhle na začátku šampionátu?

„Naštěstí u Jirky Černocha to dopadlo dobře. Ale stát se může cokoli a my si už nemůžeme dovolit to nerespektovat nebo nějak spekulovat. Proto jsme zapsali dva útočníky už teď. Dva jsou zranění a jeden hraje s celoobličejovým hitem.“

Hodně lidí se neshodne, zda hit na Chlapíka od Patrika Kocha byl čistý nebo ne. Jak ho vidél by?

„K tomu bych se nerad vracel. Myslím, že k tomu bylo řečeno dost a napsáno už dost. Je to za námi, jestli to bylo fér, nebo ne… Patrik Koch hraje a tak to musíme brát. Už je to pryč. Škoda, ale snad se z toho Filip brzy dostane.“

Co říkáte na jeho osud?

„On má celou sezonu nehoráznou smůlu. Když vzpomenete tu story, jak vystupoval ve Finsku (v prosinci při Švýcarských hrách) z autobusu na letišti a podvrkl si kotník, v únoru dostal pukem a měl nateklou tvář. Určitě by si zasloužil, aby mu to osud v dobrém vrátil.“

Odpovídá sestava rozdělení barev dresů při rozbruslení? Tedy Ondřej Beránek jako třináctý útočník?

„Tohle bych si dovolil nekomentovat. Viděli jste to, řekl jsem, že kluci jsou na soupisku a konečnou sestavu včetně gólmana dostanete jako vždycky, ale brankáři se budou střídat.“

Co od nových hráčů očekáváte? Obzvlášť od Voženílka?

„Už jsem zmiňoval, že je hrozně zajímavý hráč. V předbrankovém prostoru, v rozích vybojuje spoustu puků. Martin Kaut přinese rychlost, dravost, navíc je pravák.“

Kazaši uhráli v prvním utkání výhru po nájezdech nad Norskem. Sledovali jste je?

„Samozřejmě. Hrají výborně v obranném pásmu, přečíslují jako většina týmů, výborné přesilovky. Najde se tam několik individualit Musíme hrát hlavně disciplinovaně, bez zbytečných vyloučení a držet se svého herního plánu.“

V pondělí následují Lotyši, kteří nejprve dostali výprask od Kanady, ale proti Slovensku sahali po bodu. Jaký máte dojem z nich?

„Je to domácí tým, dvakrát prohráli. Něco si z toho můžeme vzít, ale pro nás je důležité, co mění a co ne, jak reagují trenéři na způsob hry soupeře. Tam těch změn tolik nedělali a uvidíme, s čím přijdou na nás.“

Předpokládané složení útoků

Kubalík - Chytil - Červenka

Tomášek - Sedlák - Sobotka

Smejkal - Špaček - Kaut

Flek - Černoch - Voženílek