Tatar Slováky neposílí. Kouč si přidal prášky, Šatana trápí pruhovaní páni

Zkušený útočník Tomáš Tatar (32) Slovensko na mistrovství světa neposílí. Stejně jako Ondřej Palát se po vyřazení s New Jersey ve Stanley Cupu dává dohromady po extrémně náročné sezoně. Proti Kanadě (15.20) dnes naopak v první obraně a první přesilovce naskočí Šimon Nemec, dvojka posledního draftu NHL. A trenér Craig Ramsay žertoval, že si po dramatických duelech s Českem (2:3) a Lotyšskem (2:1) bude muset upravit dávkování léků. „Před zápasem jsem si bral dvě tabletky na tlak, teď si budu muset dávat radši čtyři,“ usmíval se dvaasedmdesátiletý kouč.

Na rozhodnutí Tomáše Tatara se během víkendu netrpělivě čekalo. Šance nebyly velké, ale naděje slovenské výpravy žila. Padla v neděli. „Psali jsme si, Tomáš na letošním šampionátu slovenský tým neposílí,“ řekl generální sekretář svazu Miroslav Lažo pro Šport24.sk. „Je to obrovská škoda, ale chápu ho. Má za sebou nabitou sezonu, včetně play off odehrál 94 zápasů...“

Tatar národní tým neodmítá, poprvé za Slovensko na mistrovství světa hrál před třinácti lety. Má stříbro z roku 2012. Celkem startoval na šesti šampionátech, odehrál 44 zápasů a nasbíral v nich 29 bodů (13+16). I s New Jersey za sebou má solidní sezonu (82/ 20+28), jenže mu v zámoří končí smlouva. I to mohlo hrát v jeho rozhodování roli.

Mimo soupisku zatím zůstávali Andrej Kudrna a Mário Lunter, dá se předpokládat, že minimálně jednoho z nich trenéři dopíší. A poprvé si zachytá i někdo jiný, než Stanislav Škorvánek. Do brány proti Kanadě půjde podle všeho Samuel Hlavaj. Připravený bude Dominik Riečický.

„Škorvánek podal výborný výkon, ale turnaj je teprve na začátku a šanci dostanou i další,“ přitakal generální manažer Miroslav Šatan v rozhovoru se slovenskými novináři. „Pak uvidíme, kdo bude jednička. Nicméně Škorvánek ukázal, že spolehlivý je a má největší šanci jedničkou být.“

Do první obrany i přesilovky se počítá s talentovaným obráncem Šimonem Nemcem. Dvojka draftu 2022 už je připravená hrát. „U Šimona mám jen jednu obavu – někdy se toho na ledě snaží dělat až moc,“ říkal trenér Craig Ramsay. „Má všechny potřebné schopnosti, pro mě je to hráč světové úrovně, přinese týmu mnoho. Musí se snažit pomáhat ostatním, aby byli ještě lepší. Je typem hokejisty, který to dokáže.“

Generální manažer Miroslav Šatan věří, že se Nemec za rok v zámoří opět herně posunul. Do prvního týmu si ho sice Devils povolali až po vyřazení v AHL a do zápasu nenaskočil, ale sezonu na farmě měl výbornou.

„Čekám, že za rok v AHL, což je velmi kvalitní soutěž, dozrál jako hráč i jako člověk a bude patřit k našim lepším obráncům. Navzdory věku,“ věří Šatan. Nemec má stále teprve devatenáct let, přesto ho čeká už třetí dospělý šampionát. A má i olympijský bronz. „Velmi mě těší jeho přístup k reprezentaci, protože pamatujeme i jiné přístupy,“ dodal Šatan, mistr světa z roku 2002.

Favorit duelu je jasný. Slováci naposledy Kanadu na šampionátu porazili ve čtvrtfinále 2012 (4:3), když jim šéfoval trenér Vladimír Vůjtek. Šatan věří, že mladému týmu pomůžou fanoušci. V Rize jich je hodně. A jsou slyšet.

„Trochu mi to připomnělo Ostravu 2004, kde jsem byl ještě jako hráč,“ přitakal Šatan. „Těší mě, že lidé místo dovolené cestují na mistrovství světa, vážíme si toho. I hráče podpora těší a pomáhá jim. Naposledy jsme třeba nemuseli porazit jen Lotyšsko, ale i jiné další různé okolnosti a pruhované pány...“