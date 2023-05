Koch o hitu na Chlapíka: Čisté! Ale nešťastné… Mrzí mě, jestli se zranil

PŘÍMO Z RIGY | Narodil se na Slovensku, ale vyrůstal v Břeclavi. V Česku také dlouho chodil do školy. Teď se obránce Patrik Koch, jenž by měl hrát za mistrovský Třinec, dostal do centra pozornosti kvůli hitu na útočníka Filipa Chlapíka. Ten spustil vodopád emocí a reakcí. Co na to sám Koch? „Bylo to nešťastné. Jestli mu něco je, tak mě to mrzí a doufám, že bude co nejdřív v pořádku,“ řekl slovenský reprezentant iSportu po utkání s Lotyšskem.

Brutální faul? Nebo čistý hit? Fanoušci se rozdělili. Ani sami hokejisté v tom neměli jasno. Koch se přiklání na stranu těch, kteří tvrdí, že to bylo v pořádku. „Čistý hit,“ přitakává bek, který začínal v mládí kariéru v Břeclavi kvůli tomu, že jeho otec měl pocit, že se na Slovensku hraje málo zápasů. Proto se přesunuli. Chodil v Česku i do školy.

Nejdřív mluvil o vítězství nad Lotyši (2:1) se slovenskými reportéry. Ale když se ho potom reportér iSportu začal ptát na osudný moment z páteční federální bitvy, přešel plynule do češtiny.

Názory na váš zákrok na Chlapíka se různí. Tak jaký je váš pohled? Viděl jste to ze záznamu?

„Koukal jsem na to. Nevím… Za mě to bylo možná trochu nešťastné, nevím, jestli to bylo do hlavy. Přišlo mi, že to bylo rameno na rameno. Možná chránič mu potom dal ránu do hlavy. Bylo to nešťastné. Jestli mu něco je, tak mě to mrzí a doufám, že bude co nejdřív v pořádku.“

Vnímal jste, že Češi žádali vaše dodatečné potrestání?

„Vůbec nevím. Nikdo mi nic neříkal.“

Vyvolalo to v zemi, kde jste dlouho žil, dost emocí. Víte o tom?

„Jsem odstřihnutý od toho, co se říká. Opravdu se soustředím jenom na naše výkony.“

V Česku zaznívalo hodně názorů, že to byl čistý hit. Prohlásil to i útočník Daniel Voženílek. Takže s tím souhlasíte?

„Ano. Za mě to byl čistý hit.“

Vražda, nebo čistý hit? Koch ostře sestřelil Chlapíka, podívejte se Video se připravuje ...

Máte pověst tvrdého hráče, ale ne záludného. O to víc vás mrzí, že jste v očích některých lidí teď za toho zákeřného?

„Nevím… Jsou tady kompetentní lidé, aby to nějak zhodnotili. Což nikdo neudělal. Jak říkám, mrzí mě, jestli se u toho Filip zranil.“

Stihl jste se pobavit s někým z českých hráčů?

„Potkali jsme akorát s Kubou Zbořilem, s ním jsem chodil do školy. Před turnajem jsme se chvíli bavili, ale potom už se každý soustředil na svůj zápas. Zvlášť, když jsme hned hráli proti sobě.“

Jak vůbec vzpomínáte na tři sezony ve Vítkovicích?

„Určitě v dobrém! Bylo mi tam fajn a jsem vděčný všem. Trenérům, lidem z managementu. Všichni mě vždycky podrželi. Pomáhali mi. Stejně tak fanouškům, mám s nimi jenom dobré zkušenosti.“

Teď máte hrát za mistrovský Třinec. Platí to? Nebo je ve hře NHL?

„Vůbec nevím, co bude. Teď se soustředím na mistrovství světa.“

Mluví se o zájmu Arizony. Už proběhl nějaký kontakt?

„Bavil jsem se s nějakými skauty. Doufám, že to teď sledují a uvidíme, co z toho bude.“

Takže to berete i jako šanci se ukázat? Abyste se dostal do NHL?

„Teď se hlavně soustředím na mistrovství světa, do každého utkání dávám 125 procent. A uvidíme. Teď si hlavně přeju úspěch v Rize.“

Hrajete ve výborné formě, pomohly vám k tomu právě i Vítkovice? Nebo tam byl jiný moment?

„Nedokážu hodnotit. Snažím se zlepšovat, pracovat na sobě. Vždycky se snažím odevzdat na ledě maximu. Musím zaklepat, že to teď nějak funguje.“

Předtím jste se dvakrát za sebou do konečné nominace nevešel, o to víc jste usiloval, abyste si na šampionátu zahrál?

„Už je to minulost, soustředím se na přítomnost a na budoucnost. Jsem rád, že mi trenéři tento rok dali důvěru a pokusím se jim to co nejvíc splatit.“