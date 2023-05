Na Lotyše bez Chytila s Chlapíkem. Zábranský: Bude to rachot, znají nás

Jak vypadá situace se zraněnými hráči?

„Ani jeden z Filipů hrát nebude, to je, co můžu říct. Filip Chytil prošel vyšetřeními a je věc lékařů, jak rozhodnou, ale proti Lotyšsku určitě hrát nebude.“

Dá si pauzu a bude moci hrát později?

„Nechtěl bych vůbec mluvit za našeho pana doktora. Ale informaci máme z rána a zase uvidíme, jak budou kluci vypadat zítra. Jak se stav bude zlepšovat, ale to nevím.“

Co se vůbec Chytilovi stalo? Dostal pukem?

„Ze střídačky se mi taky zdálo, že to byl puk. Na videu je vidět, jak hráč odpaloval kotouč, ten šel kolem něj, ale sklouzla mu hokejka a dostal holí.“

Má vyražené zuby? Je to hodně bolestivé?

„Kdyby to bolestivé nebylo, tak hraje. Zuby však vyražené nemá. Dál bych to nechtěl komentovat.“

Do hry půjde Ondřej Beránek?

„Jinou možnost nemáme. Komplikace to samozřejmě je, Filip je náš elitní centr, takže chybět bude. Doufám, že to bude třeba jen dnes. Viděli jste, že proti Kazachstánu jsme se sestavou trochu míchali, točilo se jedenáct útočníků. Chtěli jsme dvě třetiny nějak zvládnout, z trenérského hlediska myslím, že se to povedlo. Kluci odehráli výborně přesilovky, pomohli jsme si jimi. Zápas nebyl jednoduchý, koneckonců pořád jsme byli na puku, měli nějakých sedmdesát střel, samozřejmě taky zblokovaných a mimo. Zvládli jsme to, jsme spokojení a půjdeme dál. Teď musíme zvládnout Lotyše. Víme, že nás nečeká nic jednoduchého.“

Co uděláte, aby byly za vámi i nekonečné zdravotní problémy? Kari Jalonen udělal po zápase otočku, aby se přiklonilo štěstí.

„Otočit se můžeme. (směje se) Ale to je hokej. Tak to musíme brát, prostě to přichází. Kluci do toho všeho jdou naplno. Ale je pravda, že ať to, co se stalo Jirkovi Smejkalovi na tréninku, tak teď Filipu Chytilovi, jsou nešťastné věci, žádný úmysl. Hokejky tam však létaly a tak to je.“

Je přece při vší smůle přece jen lepší vybrat si ji v téhle fázi turnaje, než později? Tým se z potíží může vyhrabat, hráči se vrátí.

„Netroufl bych si říct, jestli je to lepší či horší. Pro nás je to hlavně hrozně nepříjemné. Nevíme, kdy kluci budou moct hrát. Doktoři a fyzioterapeuti se o ně starají perfektně, dělají všechno, co můžou. Ale pro nás je důležité, co dostaneme každé ráno za informaci, jak jsou kluci na tom a jestli s nimi můžeme počítat, nebo ne.“

Je v téhle situaci pozitivní aspoň to, že jste dvakrát vyhráli?

„To je super. Chceme vyhrát každý zápas, ale vstup se nám povedl a za to jsme šťastní. Radost jen kalí zranění. To je špatně.“

Jak bude jiný zápas proti Lotyšsku, při němž proti vám bude až na výjimky celá hala?

„Bude to něco jiného. Lotyši dvakrát prohráli a vstřelili jeden gól, osm dostali. Budou hrát jak o život. Domácí publikum, nečeká nás nic jednoduchého. Navíc hrajeme proti extraligové obraně, proti klukům, co působí u nás.“

Takže je dobře znáte?

„A oni nás určitě taky. Ale nemělo by pro nás být nějaké obrovské překvapení, že tady bude rachot a diváci poženou svůj tým dopředu. Na to je drtivá většina z nás zvyklá.“