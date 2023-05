Jalonen: Přijít o dva hráče? Nic příjemného. Zastavil otočkou smůlu?

I když se na mužstvo valí problémy, kouč Kari Jalonen neztrácí humor. Když dostal otázku, že se na jeho výběr otočilo štěstí zády, před novináři se celý otočil. „Teď to snad bude lepší, ne?“ pousmál se. Češi zvládli dvě úvodní partie na šampionátu vítězně. Ale počítají šrámy, naposledy duel s Kazachstánem nedohrál útočník Filip Chytil. „Není příjemné přijít ve dvou zápasech o dva hráče, ale tak to prostě je,“ reagoval smířlivě trenér. Mimo hru je i další Filip, tentokrát Chlapík…

Na rozhovor po vítězství nad Kazachstánem (5:1) dorazil až po nezvykle dlouhé době. I kvůli tomu, že čekal, jaký bude zdravotní stav klíčového lídra ofenzivy Chytila, jenž během první třetiny inkasoval ránu pukem. „Necítil se po zápase moc dobře,“ musel uznat Jalonen.

Víte něco bližšího?

„Dostal pukem do obličeje a necítil se moc dobře. Dali jsme mu oddech. Nejel ani do nemocnice, zůstal s námi. Uvidíme další den, jaká bude situace. Ale jak říkám, nebylo mu dobře. Je těžké něco říct hned po zápase.“

Co říkáte na to, jak se na vás valí smůla?

(celý se otáčí) „Musíme si zase štěstí otočit na naši stranu. Věřme, že to bude stačit.“ (pousměje se)

Soupisku už máte plnou…

„Teď už nemůžeme dělat žádné změny. Tohle byl náš plán. Měli jsme 14 útočníků, teď jsou všichni zapsaní a hrají. A jestli někdo bude mimo v pondělí, Beránek bude hrát. Takže zase máme plnou soupisku. Sobotka může hrát v centru, ale i na křídle. Jasně, není to příjemná situace, že jsou dva zápasy, a už máme hráče mimo sestavu. Ale tak to prostě je.“

Je pozitivní, že máte dvě vítězství ze dvou utkání?

„Ano, to je dobré mít šest bodů ve dvou zápasech. Teď už se těšíme na domácí tým (Lotyšsko), na skvělou atmosféru.“

Neříkáte si, že když na začátku máte takovou smůlu, že se na vás usměje štěstí na konci?

„To by bylo hezké. Může se stát všechno.“

Čekají vás Lotyši. Je výhoda, že spousta hráčů působí v extralize?

„Nemyslím si. Je to stejné jako se Slováky, z nichž hodně také hraje v Česku. Možná pro kluky je to jiné, ale celkově mají Lotyši dobrý tým. Co jsem viděl, hrají dobře.“

Co říkáte na Lukáše Sedláka, jak se mu daří?

„On má velké srdce, je to bojovník. Má dovednosti a dal důležité góly. Pracuje tvrdě pro tým. To je jeho schopnost.“

Už tušíte, kdo bude chytat proti Lotyšům?

„Zatím nevím. Měli jsme naplánované první dva zápasy.“

Jak byste zhodnotil vítězství nad Kazachstánem?

„Jsem spokojený. Skóre vypadá dobře, ale nebyl to lehký zápas. Jestli měl soupeř po dvou třetinách deset střel, bylo to moc. To je přesně takové utkání, kdy dominujete, držíte puk, ale pak to začnete přehánět a hrajete až příliš ofenzivně. Líbili se mi obránci, jaký dali vzkaz týmu. Že musíme hrát lépe organizovaně. Ve třetí třetině jsme si to už pohlídali. Je dobré, že nám fungovaly přesilovky, ve kterých jsme dali góly. Posílili jsme si sebevědomí. Líbilo se mi i to, jak hráli na téhle úrovni Kaut s Voženílkem. Budeme je potřebovat.“