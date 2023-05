ANALÝZA: Ztráta Chytila znamená problém. Proč je tak důležitý?

V úvodním duelu na turnaji nikdo jiný z Čechů nepodal komplexnější výkon než Chytil. Když byl na ledě, Češi dominovali. Na první pohled byl jasným tahounem své formace. Rozjížděl útočné akce, jako správný centr podporoval své beky při defenzivní činnosti, tvořil hru, byl nebezpečný.

Při rovnovážném počtu hráčů vyslal na branku Slováků hned čtyři střelecké pokusy – nejvíce z týmu. Všechny byly navíc ze slotu. Žádný jiný hráč Česka se nedostal k více šancím než právě Chytil. Gólové radosti se ale nedočkal, jednou ho zastavily dokonce obě tyče najednou.

Gólové šance českých hráčů proti Slovensku při rovnovážném počtu hráčů na ledě 1. Filip Chytil 4 2. Lukáš Sedlák 2 3. sedm hráčů 1

Poměr očekávaných gólů s Chytilem na ledě se proti Slovensku zastavil na hodnotě 56 %. První tři místa mezi útočníky obsadila právě první lajna (Červenka-Chytil-Kubalík). Už na pohled bylo patrné, že jim to klape, potvrdili to, co se od nich očekávalo.

K tomu Chytil proti Slovensku přidal šest úspěšných vstupů do ofenzivního pásma, čtyřikrát s pukem na své hokejce, dvakrát přihrávkou spoluhráči. Opět šlo o nejlepší čísla v rámci celého národního týmu.

Kontrolované vstupy do ofenzivní zóny proti Slovensku při rovnovážném počtu hráčů na ledě 1. Filip Chytil 6 2. Vladimír Sobotka 4 3. šest hráčů 3

Zaznamenal rovněž i pět úspěšně kontrolovaných výstupů z defenzivního pásma. Dvakrát vyjel s pukem sám, třikrát rozehrál spoluhráčům do střední zóny kluziště. A ano, zas a znovu nejlepší hodnoty mezi Čechy.

Kontrolované výstupy z defenzivní zóny proti Slovensku při rovnovážném počtu hráčů na ledě 1. Filip Chytil 5 2. Michal Kempný 4 3. čtyři hráči 3

Úspěšný byl i na vhazování. Z devatenácti příležitostí jich vyhrál jedenáct.

Filip Chytil podal dominantní výkon. Potvrdil naše slova před turnajem, že by měl být nejlepším hráčem reprezentačního výběru.

Zářil i proti Kazachstánu

V nedělním utkání při rovnovážném počtu hráčů odehrál jen něco málo přes 5 minut. I přesto ale stihl vyrobit několik dobrých věcí. Měl našlápnuto k dalšímu dobrému výkonu.

Nejvíce byl jeho vliv cítit na výkonech Romana Červenky a Dominika Kubalíka.

Když byl Chytil na ledě, první lajna vyslala na branku Kazachstánu devět střeleckých pokusů a soupeř se odhodlal pouze k jednomu! Poměr očekávaných gólů? 88,9 %. To všechno za necelých pět a půl minuty. Naprostá dominance.

A kde se nakonec zastavily hodnoty jeho parťáků v poměru očekávaných gólů při rovnovážném počtu hráčů na ledě? Červenka – 48,2 %. Kubalík – 48,6 %. Ano, tak výrazně klesly výkony obou křídel po odchodu Filipa Chytila z utkání.

Přitom pouze čtyři hráči Česka zapsaly negativní hodnotu v této statistice. Není divu, Češi jinak po celé utkání (především v první a ve třetí třetině) drtivě dominovali.

A co všechno ještě stihl Chytil za těch pár minut při rovnovážném počtu hráčů v utkání udělat? Dvakrát vystřelil na bránu, dostal se do jedné gólové šance. Přidal dva úspěšné vstupy do útočného pásma s pukem na hokejce a jeden úspěšný výstup z obranného pásma.

Měl skutečně našlápnuto k tomu, aby byl nejlepším hráčem Česka i ve druhém utkání na turnaji. Jenže kvůli zranění brzy odstoupil a trenéři nyní mlží, co mu vlastně je. Jisté ale je, že bez Filipa Chytila by výrazně klesly šance národního týmu na medailový zisk.