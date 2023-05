Slováci obrali Kanadu! Hudáček kousal křivdu: trestňák ne, do sprch ano

Znovu ukázal, že zkázu umí rozsévat na obě strany. Slovenský útočník Libor Hudáček, opora mistrovského Třince, měl na mistrovství světa proti Kanadě (1:2 po nájezdech) hned několik hvězdných momentů. Vymyslel parádní přesilovkový gól na 1:1, několikrát si soupeře povodil jako na kolotoči, dvakrát se utrhnul do úniků. Jenže pak vše zahodil zbytečným faulem a vyloučením do konce zápasu. Slováci se bez něj sice drželi statečně, ubránili se i 81 sekund ve třech a premiant Samuel Hlavaj (21) v bráně čaroval. Ale Kanaďané nakonec vyhráli. V osmé sérii nájezdů. Kreativní útočník citelně chyběl v přesilovkách i při nájezdech.

Libor Hudáček, jediný pamětník posledního slovenského vítězství na mistrovství světa nad Kanadou z roku 2012 (4:3), kousal křivdu. Český rozhodčí Jan Hribik s německým kolegou Andrem Schraderem ho v první třetině připravili o poměrně jasné trestné střílení.

„Čistý faul!“ komentoval o první pauze pro slovenskou televizi. A když pak v průběhu druhé třetiny u videa posuzovali dva nebezpečné fauly - Tylera Myerse na Alexe Tamášiho a Hudáčkův na MacKenzieho Weegara, tak byl výsledek odlišný. Kanaďan dostal za krosček jen dvojku, Hudáček pět plus do konce.

V tomto případě se ale moc rozčilovat nemohl. Myers sice poslal Tamášiho nešetrně krosčekem na hrazení, ale ne z bezprostřední vzdálenosti. Zatímco Hudáček ve 37. minutě poslal Weegara hlavou na hrazení. Ne úplně úmyslně, šel mu do těla, ale Kanaďan udělal rychlou otočku k hrazení a letěl obličejem přímo na hranu. Nebezpečná hra, pět plus do konce.

Škoda, protože do té doby byl Hudáček nejlepším hráčem Slovenska. Rozčilovat se spíš mohl obránce Patrik Koch, který dostal za dva ostré, ovšem čisté hity, dva tresty. Slovenský tým ovšem všechna oslabení odehrál skvěle. Ubránil se i dvakrát ve třech.

„Jsem hrdý na kluky, jak jsme to odbránili, ale stojí nás to hrozně sil,“ komentoval obránce Mário Grman, který se blýsknul řadou parádních bloků. „Tohle musíme změnit, dát si na fauly pozor. Kanaďané byli až moc v naší třetině a z toho pramenily fauly.“

Podobně mluvil i kapitán Marek Hrivík „Není možné, abychom hráli třetí zápas v řadě pětiminutové oslabení,“ říkal pro Českou televizi. „O tom si musíme promluvit, takhle hrát nemůžeme.“ Bod s Kanadou bral, byť jeho tým měl na víc. „Prohra po nájezdech mrzí, měli jsme šanci na víc. Na druhou stranu, oslabení jsme měli opravdu hodně. Neskutečný zápas odchytal Hlavaj. Stejně jako Škovo (Škorvánek) nás podržel.“

Hlavaj chytal svůj vůbec první zápas na dospělém šampionátu. Posila Plzně pro nadcházející sezonu se ukázala skvěle. Pochytal 42 střel, k tomu pět nájezdů po prodloužení. Skvěle pracoval hokejku, dvakrát založil akci v přesilovce dlouhým pasem až na útočnou modrou.

„Koukám jako výr obecný!“ neskrýval obdiv bývalý útočník a televizní expert David Pospíšil. „Kde Slováci vzali, že nemají gólmany!? Hlavaj byl neprůstřelný, Kanaďani na něj poslali přes čtyřicet střel, i v nájezdech chytal výtečně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:08. Cehlárik Hosté: 07:46. Neighbours, . Quinn Sestavy Domácí: Hlavaj (Škorvánek) – P. Koch, Nemec, Kňažko, Grman, Rosandić, Ivan, Gajdoš, Jánošík – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Sukeľ (A), Hudáček – Regenda, Tamáši, Chromiak – Lantoši, Čacho, Okuliar. Hosté: Montembeault (Hofer) – Middleton, Weegar (A), Bear, Joseph, Myers, Barron, Hunt – Lučić, Veleno, Blais – Quinn, Laughton, Toffoli (C) – Neighbours, McBain, Carcone – Krebs, Glass, Crouse (A) – Fantilli. Rozhodčí Hribik, Schrader – Kroyer, Niittyla Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 4640 diváků