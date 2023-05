Jandač: Lotyši byli živější. Skvělá první pětka, musí se přidat i další

Po dvou výhrách přišla první prohra na letošním mistrovství světa v hokeji. Český národní tým nestačil na Lotyšsko nejen výsledkově (3:4 v prodloužení), experty ve studiu iSport.cz nepotěšil hlavně předvedený výkon. Bývalý trenér reprezentace Josef Jandač však porážku nebere jako velký problém. „Výkon dnes nebyl optimální. Ve finále buďme rádi za ten bod, po té, co jsme ve třetí třetině prohrávali,“ prohlásil smířlivě po utkání.

Josef Jandač ve studiu několikrát zmínil, že preferuje pozitivní přístup, nikoliv kritický. Historicky první česká prohra na MS s Lotyšskem ho proto směrem k dalšímu vývoji šampionátu nerozhodila. „Važme si i získaného bodu, odpočiňme si a připravme se dobře na Slovince,“ prohlásil krátce po duelu.

Podle Jandače hráči spolupořádající země před domácími fanoušky dali do zápasu vše. Po dvou porážkách museli zabrat a odnesli to lehce ospalí Češi. „Lotyši byli dnes živější, hladovější a nebezpečnější. My jsme neměli pasáž hry, kdy bychom je dostali pod tlak,“ řekl někdejší kouč Sparty či Magnitogorsku.

Společně s druhým hostem studia, redaktorem Ondřejem Kuchařem, se pak shodli, že Češi hrozili výhradně prostřednictvím první formace Červenka – Sedlák – Kubalík. „Je potřeba, aby se přidaly i další pětky. Kouč Jalonen po špatném vývoji utkání začal míchat sestavou, což pomohlo. Nakonec jsme mohli brát i tři body,“ připomněl šanci v závěru základní hrací doby, když po vyrovnání Češi na chvíli soupeře zatlačili. „Ale asi by to bylo nespravedlivé,“ přiznal.

Český tým jakožto favorit zápasu dokonce s houževnatými domácími prohrál výrazně na střelecké pokusy na branku - 25:35. K tomu podle Jandače přispěl i malý počet zblokovaných střel. „Máme jich málo, hodně od modré toho projde. Jen nevím, jestli je to naší nešikovností, nebo naopak šikovností soupeře,“ dodal.

Oba hosté studia i přes prohru chválili lídra národního týmu, kapitána Romana Červenku. Jak naopak hodnotili výkon brankáře Šimona Hrubce? Mohl v případě druhé branky udělat víc? Proč se zatím do branky nedostal Karel Vejmelka a měla by přijít jeho šance nyní? V čem byl problém v přesilových hrách a jak je zlepšit?

