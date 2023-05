Červenka po prohře: Lepší bod, než žádný. Ale raději bych měl devět

PŘÍMO Z RIGY | Dvakrát nabíjel na vyrovnávací gól, v prodloužení však nakonec strhli Lotyši vítězství na svou stranu a vyhráli 4:3. „Hráli dobře, šli si za tím a my na ně nenašli recept,“ uznal kapitán českého týmu Roman Červenka. „Snad to nebude žádná komplikace,“ přál si po vůbec první porážce s týmem z Pobaltí.

Proč to nevyšlo?

„Takhle pár minut po zápase to nedokážu posoudit. Chvíli nám trvalo, než jsme se po nedělním utkání rozjeli, postupem času to ale začalo jít. Gólem na 2:2 jsme se dostali zpátky do hry, jenže pak jsme smolnou vlastní tečí dostali třetí gól. Nebylo to ono a druhá věc je, že Lotyši hráli dobře. Výborně bránili, byli silní v soubojích a nám tak nešly nohy, abychom se ze soubojů rychle dostávali s pukem.“

Když dal Michal Kempný na 3:3, věřil jste, že otočíte?

„Jednou tam zahráli rukou v brankovišti, ale asi puk jenom posunuli a nepřikryli. Věřili jsme si. Lepší bod, než žádný, ale chtěli jsme vyhrát. I v prodloužení.“

Lotyši si za tím hodně šli, po dvou zápasech měli na kontě nulu. Jste rádi aspoň za ten bod?

„Beru to, jak to je. Teď už s tím nic neuděláme. Nebyl to z naší strany ideální zápas. Lotyši hráli dobře, šli si za tím a my na ně nenašli recept. A když už jsme se dostali do zápasu, zase dali šťastný gól.“

Taky proto, že jste si nepomohli přesilovkami?

„Jednou jsme hráli i čtyři na tři, bylo to pak rozházené. Škoda.“

Jak fungoval váš útok s Lukášem Sedlákem ?

„Lukáš je super hráč, pracuje pro tým i pro nás. Dneska nám chybělo víc energie a nohy po nedělním zápase. Lotyši měli sil dost, což ale není omluva. Zápas jsme mohli zvládnout, ale holt musíme vzít bod.“

Jeden ztratila i Kanada se Slovenskem. Hodíte to za hlavu?

„Samozřejmě. Víme, že máme dva volné dny na trénink a odpočinek. I zbytek skupiny bude náročný a musíme se na to připravit.“

Jste rád za tuhle pauzu?

„Ano, ale raději bych byl, kdybychom měli po třech utkáních devět bodů nebo minimálně osm. Dva volné dny by chutnaly víc. Musíme to vzít jako realitu a jedeme dál.“

Je ztráta komplikací pro vývoj skupiny?

„To nejde říct, nevím. Zbývají ještě čtyři zápasy. Doufám, že to komplikace není žádná. Můžeme si to uhrát sami, ale i prohrát. Bude záležet jen na nás.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:25. Němeček, 29:21. Kubalík, 56:58. Kempný Hosté: 22:16. Ri. Bukarts, 23:18. Dzierkals, 45:22. Cibulskis, 64:16. Batna Sestavy Domácí: Hrubec (Vejmelka) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Sedlák, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Voženílek, Černoch, Beránek. Hosté: Šilovs (Punnenovs) – Zile, Balinskis, Jaks, Mamčics, Freibergs, Čukste, Cibulskis – Balcers, Abols (A), Daugavinš (C) – Ro. Bukarts (A), Batna, Dzierkals – Andersons, Smirnovs, Keninš – Ri. Bukarts, Džerinš, Indrašis – Ločmelis. Rozhodčí Heikkinen, Huerlimann – Nothegger, Yletyinen Stadion Arena Riga Návštěva 7780 diváků