Slovinec, co odešel do KHL: řekl, jak zapomíná na válku. Ukrajinci píší...

Slovinsko dalo na MS zatím jen dva góly. Oba obstaral Jan Drozg, kterého před šesti lety draftoval Pittsburgh. Ale smlouva v NHL se nerýsovala, tak po letech za mořem vyrazil do Ruska. „Často zapomínáme, co se na Ukrajině děje, já i spoluhráči. Někdy mi to připomene maminka,“ přibližuje svůj vztah k válce slovinský útočník. Dnes od 15:20 nastoupí proti Česku.

Většina z účastníků mistrovství světa si hráče z KHL dopředu zakázala. Jen Kazachstán povolal ze soutěže každého, kdo má pas a úroveň. Žádné omezení neřešil. A pak už zbývá jediná země, která přivezla na turnaj hráče, který působí v Rusku, čtvrteční český soupeř. Jan Drozg patří k nejlepším útočníkům na soupisce Slovinska, ve stárnoucím týmu jeho role roste.

Webu sio1.net dal na současnou dobu poměrně nečekaný rozhovor. Většina hráčů, která po vpádu Ruska na Ukrajinu podepsala smlouvy v KHL, o svém rozhodnutí nechce mluvit. „Snad později. Až přijde správná doba. Díky, ale ne,“ slyšíte.

Drozg vybalil vše tak, jak cítí. V roce 2017 ho draftoval Pittsburgh, poslední tři sezony hrál v AHL, nabídka kontraktu v NHL nepřicházela. Takže? „Zavolal mi agent, že je nabídka z Amuru. Já se rozhodl odejít.“

Na dotaz, zda mu působilo dilema, že Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, odvětil bez vytáčení: „Ne. Pochybnosti jsem neměl, hned jsem si řekl, že jdu.“ Reakce na svůj krok slyšel různé. „Hodně lidí mi gratulovalo, že jsem se dostal do KHL. Ale ozvalo se mi i pár bývalých ukrajinských spoluhráčů, se kterými jsem hrál dříve,“ popisoval. Ti negratulovali: „Teď si na mě vzpomněli a napsali mi, že jsem šel do Ruska jen pro peníze a všechny jsem je prodal.“

Drozg si nic takového ovšem nepřipustil. Popsal, jak k válce přistupuje: „Často zapomínáme, co se na Ukrajině děje, já i spoluhráči. Někdy mi to připomene maminka, ptá se, jak to u nás vypadá. Média po celém světě ale věci prezentují dost odlišně.“

Tím má na mysli hlavně život v Rusku. „Jeden kanadský spoluhráč třeba říkal, že doma četl, jak všichni, kdo žijí v Rusku, mohou být mobilizováni do armády. Týká se to prý i cizinců. My se ale ptali vedení klubu a řekli nám, že tohle není pravda,“ navazuje Drozg.

Sám necítí ani žádná omezení, která by měla vyplývat ze sankcí uvalených vůči Rusku. Nevšiml si ani žádných represí, o kterých se mluví, že je zavedl Putinův režim: „Třeba se říká, jak byl zablokovaný Instagram. Není to pravda, používám ho normálně a funguje mi i přístup na všechny weby. Je tedy pravda, že se zavřely nějaké obchody s oblečením, třeba Zara. Na druhou stranu existuje ale hodně dalších obchodů. McDonald´s je v ruské verzi, KFC funguje normálně.“

V Chabarovsku vydržel celou sezonu. „Funguje to tady úplně jinak než v Americe. Tam přijdete jako cizinec a šanci vám jen tak nedají. Jestli nejste o tři třídy výš než domácí hráči, oni jsou před vámi. V Rusku dostanete hned šanci, hrajete. Jen samozřejmě musíte ukázat, že na to máte, ale nebudou vám platit za to, že sedíte na lavičce.“ Takže co dál? „Rád bych v KHL pokračoval.“

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11 2. Švýcarsko 3 3 0 0 0 15:0 9 3. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7 4. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5 5. Slovensko 3 1 0 1 1 5:6 4 6. Norsko 4 1 0 1 2 5:9 4 7. Kazachstán 4 0 1 0 3 6:18 2 8. Slovinsko 3 0 0 0 3 2:13 0