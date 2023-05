Varaďa o duelu se Slovinci: Věřil jsem, že zabereme. Jalonen přemýšlí dobře

Žije hokejem od rána do večera. Václav Varaďa je zažraný teď i do mistrovství světa a jako host dorazil do studia iSport.cz. „Vy jste zklamaní ze hry, já, že nepadlo sedm gólů. Všechno pro výhru,“ usmíval se a rýpal do redaktorů. Česko se nejdřív trápilo, prohrávalo 0:2. Úspěšný trenér tipoval, že národní tým nasype sedm branek. O chlup se netrefil, rozebíral tak výsledek 6:2.

Zápas Česka se Slovinskem komentoval ve studiu iSport.cz trenér Václav Varaďa. Před startem vypálil hodně divoký tip: „Vyhrajeme 7:2.“ Když národní tým ztrácel po první třetině 0:2, padaly fórky, že Varaďa je stále ještě ve hře. Stačilo, aby se na konci trefil ještě Filip Chlapík a pardubický kouč byl naprosto přesný.

„Ano, určitě si vyčítá, že mě nepodržel,“ rozesmál se Varaďa. Na jeho přísný kukuč zapomeňte, bavil se. Viděli jste, jak si utkání užíval, ponořil se do něj. „Věřil jsem klukům, že zaberou a něco s tím mankem udělají,“ vracel se k momentu, když národní tým spadl do dvougólové jámy, ve které zůstal až do 39. minuty.

Kde viděl renomovaný kouč změnu? „Přišlo mi, že dorazila urgence, jak zbývá jen dvacet minut. Zkrátka, teď je chvíle, kdy se musíme všichni vydat. Slovincům postupně docházela síla, v půlce třetí třetiny jsme je už vymazali. Tam bylo jednoznačné, že je přejedeme.“

Varaďa viděl, jak se tým zvedl: „Padly branky, kluci se udrželi na puku, byli hladovější, aby dali góly. Ve třetí třetině tam byla snad jen jedna naše výjimka, chybka, ale Karel Vejmelka je tam podržel. Jinak Slovinci neměli vůbec nic.“

Vejmelkův první zápas na turnaji byl hodně zajímavý. Dvakrát rychle inkasoval. „Karel dlouho nechytal, nejdřív dostal vlastní gól, pak další, který měl chytit. Ale následně chytal skvěle. Překvapilo by mě, kdyby nebyl nominován do dalších zápasů. Asi se brankáři ještě trochu promíchají, přijdou tři zápasy v pěti dnech. V tuhle chvíli by ale realizační tým měl mít dva gólmany, kteří turnaj dochytají,“ nabídl svůj názor Václav Varaďa.

Pak si rýpl ještě do moderátora Martina Vaita i redaktora Miroslava Horáka, že oni byli daleko od úspěšného tipu na výsledek: „Vy jste zklamaní ze hry, já, že nepadlo sedm gólů. Všechno pro výhru!“

Šampionát Varaďa sleduje pravidelně, baví ho prý hlavně druhá skupina s Finskem, Švédskem a Spojenými státy.

Národní tým stále řeší složitou situaci kolem Lukáše Sedláka . Vše vede k tomu, že klíčový útočník už kvůli zranění do turnaje nezasáhne a místo něj dorazí náhradník. Ve hře by aktuálně měli být Radan Lenc z HV 71, nebo Radim Zohorna, kterému skončila sezona v Torontu. „Měl by být nominován někdo, kdo umí dávat góly. Lenc je poctivý kluk, ale...,“ zamyslel se Varaďa. „Nevím, jaký má trenérský štáb záměr. Oni nesou zodpovědnost. I kdyby to byl Lenc, budu mu přát, aby mu tam po příjezdu spadlo třeba pět gólů.“

Nový pardubický kouč pak přiznal, že se mu zamlouvá směr, jak uvažuje Kari Jalonen: „Přemýšlí o hokeji dobře. Nestaví 20 nejlepších hráčů, staví tým. Hledá skuliny kudy uspět, jak přehrát soupeře. Stejně hrál u finské repre nebo v Bernu. Hráči za ním všude šli, hráli poctivý hokej. Jeho systém je hodně o zodpovědnosti, jak ho dodržujete.“

Hodně se těší, co český tým předvede dál. Teď se potřebuje vypořádat ještě s Norskem a od neděle ho budou čekat už jen velké bitvy. „Ano, to bude jeden svátek za druhým. Švýcaři dlouho takový tým na MS neměli, následně přijde Kanada. Takoví soupeři z vás dostanou to nejlepší a pak čtvrtfinále. Třeba si řeknete, že hra teď není extra, ale všechno si sedá. Věřím, že všechno míří k tomu klíčovému zápasu, kde to bude dobré.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:19. Kubalík, 43:47. Kubalík, 45:02. Červenka, 51:12. Kempný, 57:49. Kubalík, 58:56. Flek Hosté: 07:23. Verlič, 11:49. Urbas Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Špaček, Kubalík – Smejkal, Černoch, Beránek – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Kaut, Voženílek, Chlapík. Hosté: Gračnar (Krošelj) – Pavlin (A), Gregorc, Crnovič, Magovać, Mašič, Štebih, Podlipnik – Verlič, Jeglič, Urbas (C) – Drozg, Tičar (A), Sabolič – Pance, Simšič, Kuralt – Maver, Tomaževič, Zajc – Čimžar. Rozhodčí Frandsen, Stolc – Cattaneo, Kroyer. Stadion Arena Riga Návštěva 3670 diváků