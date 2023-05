Kňažko ulétl jako Gudas: Ode mě stupidní. Nervy tekly i Fialovi a spol.

Švýcarským hvězdám se dokázali dostat pod kůži. Slovenští hokejisté na mistrovství světa sehráli další skvělé představení. Po boji sice padli 2:4, ale stejně jako proti Kanadě (1:2sn) nebo Česku (2:3) nebyli od úspěchu daleko. Zejména útočník Kevin Fiala z Los Angeles Kings kousal slovenský odpor hodně těžce, několikrát se rozčiloval. Na druhou stranu, vyšroubované emoce po vyrovnávací brance na 2:2 nezvládl ani mladý obránce Samuel Kňažko. Za výsměch z několika centimetrů do obličeje Tannera Richarda dostal dvě minuty za nesportovní chování.

Trochu to připomnělo situaci a ikonickou fotku českého beka Radko Gudase z minulého týdne po postupovém gólu Floridy v sérii s Torontem. Gudas v 76. minutě zaclonil ránu Nicka Cousinse a pak se z bezprostřední blízkosti radoval před obličejem brankáře Josepha Wolla. Sudí to neřešili, protože v tu chvíli bylo po všem. Toronto ve Stanley Cupu (opět) skončilo.

Podobný výstřelek Samuela Kňažka na mistrovství světa neprošel. Když Pavol Regenda ve 40. minutě v přesilovce vyrovnal na 2:2, pokusil se ho dojíždějící Tanner Richard srazit, ale Regenda se zapřel a soupeře povalil na led. Zakřičel na něj. „Vychutnat“ si ho pak přijel i Kňažko. Naklonil se k ležícímu soupeři a zblízka se mu vysmál do obličeje. Zbytečné dvě minuty.

„Dali jsme gól a začali jsme křičet face to face. Český rozhodčí (asistent Jiří Ondráček) mi vysvětloval, že jsem to přehnal. Proto jsem dostal trest. Bylo to ode mě trošku stupidní,“ sypal si popel na hlavu mladý obránce po zápase mezi slovenskými novináři.

Na druhou stranu, emoce v tu chvíli létaly vysoko v oblacích. Tým Craiga Ramsayho se dostal ze ztráty 0:2 a skvělý brankář Samuel Hlavaj chvíli před vyrovnáním chytil trestné střílení Kevinu Fialovi.

Právě Fiala těžce nesl slovenský odpor. Když třeba Patrik Koch srazil chvíli po odpískání Deana Kukana, respektive před ním neuhnul, Fiala po slovenském bekovi hned vyjel. A zdaleka to nebyla jediná situace, kdy se čílil. Přitom i Švýcaři hráli hodně ostře, do obličeje dostal několik ran Šimon Nemec, nedohrál Mário Grman. Má pochroumanou klíční kost.

„Švýcaři mají nabitý tým, rychlý a agresivní, napadají hluboko,“ glosoval pro Českou televizi Andrej Kudrna. „Bojovali jsme, ale měli jsme málo střel,“ doplnil ho Pavol Regenda v rozhovoru pro Slovenskou televizi. „Místy jsme byli i lepší, dostávali se jim pod kůži, ale Švýcaři jsou v útočném pásmu neskuteční. Šikovní kluci, co umí podržet puk, hrají opravdu pěkný hokej.“

To potvrdil i Samuel Kňažko. „Švýcaři dominovali v útočném pásmu, vypadali při tom jako NHL tým. Někdy nás tam točili i dvě minuty, bralo nám to hodně energie. Musíme se ponaučit, se dvěma góly se vyhrát nedá. Brankáři a obrana dobré, musíme zlepšit ofenzivu.“

Skvělý byl znovu teprve 21letý brankář Samuel Hlavaj. Pochytal 32 střel, zlikvidoval trestné střílení Kevina Fialy, sólový nájezd Denise Malgina a dvakrát puk vyrážel hlavou. Vítězný gól dostal smolný. Střelu od modré od Christiana Martiho si obránce Michal Ivan ve 47. minutě srazil rukavicí do vlastní brány.

„Škoda,“ povzdechl si Marek Hrivík pro Českou televizi. „Švýcaři k nám velmi rychle přistupovali, vytvářeli na nás neustálý nátlak v rozehrávce, bránili ve vyvážení puků. Velmi těžký zápas, proto jsme neměli moc střel. Příště se musíme do koncovky dostat víc.“

Švýcaři jsou po čtyřech zápasech v „české“ skupině B první s 12 body a skórem 19:2. Slováci mají čtyři body (7:10), jsou průběžně pátí. V pátek hrají s Kazachstánem (19.20), v neděli se Slovinskem a v úterý s Norskem. „Každý zápas na turnaji je těžký, opravdu tady nejsou lehcí soupeři. Papírově to možná tak říkají, ale nemyslím, že to bude snadné,“ dodal Marek Hrivík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:07. Siegenthaler, 24:47. Niederreiter, 46:51. Marti, 59:26. Haas Hosté: 25:08. Kudrna, 39:30. Regenda Sestavy Domácí: Mayer (van Pottelberghe) – Siegenthaler, Kukan, Glauser, Moser, Marti (A), Loeffel, Geisser, Fora – Hischier, Fiala, Malgin – Niederreiter (C), Corvi, Ambühl (A) – Simion, Haas, Miranda – Herzog, Richard, Bertschy. Hosté: Hlavaj (Škorvánek) – Nemec, P. Koch, Grman, Kňažko, Ivan, Rosandić (A), Jánošík, Gajdoš – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Kudrna, Hudáček, Sukeľ (A) – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Lunter, Čacho. Rozhodčí Holm, Macfarlane – Nothegger, Ondráček Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 4840 diváků