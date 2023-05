Slovenský DJ Grman jede retro. Jako v domově důchodců, smál se trenér

Hudba z hokejových kabin po zápasech kolikrát překvapí. Třinečtí Oceláři si například po vítězných duelech už několik roků pouští slovenskou Poštu od Lacka Angyala. A protože vyhrávají jeden titul za druhým, mají už ji naposlouchanou opravdu hodně dobře.

Ve slovenské kabině zní kromě italského hitu klasika: Pavol Habera, Michal David, Desmond či Salco. „Kluci před zápasem pouštějí hity, co se hrají na svatbách,“ usmíval se Podkonický. „Proč ne? Tyhle veselé a emotivní skladby přispívají k dobré náladě.“

Jak přišel Grman zrovna na Sarà perché ti amo? „Po prvním vítězství jsme přemýšleli, co zahrát,“ popisuje obránce pro Sportnet.sme.sk. „Libor Hudáček se mě ptal, jestli to znám. Samozřejmě znám, protože italské písničky poslouchám a mám jich v albu víc. Shodli jsme se a už to jelo. Navíc všichni ze sociálních sítí známe videa italských fanoušků AC Milán, kteří tuhle písničku zpívají při nástupu. Kdo to viděl, musí z toho mít husí kůži.“

Frčí i další starší hity. „Pouštím Paľa Haberu, Desmod, Polemic, No Name, dokonce i Salco Megamix,“ usmívá se Grman. Na bronzové olympiádě v Pekingu ve slovenské kabině zněly i skladby Karola Duchoně, držitele Zlaté Bratislavské lyry z roku 1974.

Nejlepší zpěvák ve slovenské kabině? Grman se jen krátce pousměje a má hned jasno. „Suverénně Libor Hudáček.“

Slováci mají po úvodních třech zápasech na šampionátu 4 body. Po boji padli s Českem 2:3, porazili Lotyšsko 2:1 a sebrali bod Kanadě (1:2sn). Ve čtvrtek od 19.20 hodin hrají s našlapaným Švýcarskem, které zatím neprohrálo a nedostalo ani jeden gól. Bude ze slovenské kabiny znovu dunět italština?