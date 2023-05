Den D. Zázrak se u Sedláka nestal. Případné náhrady jsou jasné

PŘÍMO Z RIGY | Je tu veledůležitý den pro národní tým. Po vítězství nad Slovinci (6:2) by se dneska mělo rozhodnout o osudu zraněných hráčů. Jak Lukáš Sedlák tak Filip Chytil by se měli objevit na tréninku, jenž by měl naznačit, jestli budou schopní pokračovat v turnaji. Ale Sedlák absolvoval pouze týmové focení, pak odbelhal... Zdá se, že je to pro něj definitivně konečná. Bohužel. A kdo je ve hře místo něj? Podle informací Sportu Radim Zohorna a Radan Lenc.

Ani jeden z nich nechce účast vzdát. Jsou to tvrďáci, kteří bolest dokážou překonat.

Jenže existují hranice, přes které nejde jít. Dnešní trénink by měl ukázat, jestli Sedlák s Chytilem budou schopni dál hrát.



A ukázalo se, že i když Sedlák zkoušel maximum, prostě to nejde. Absolvoval pouze týmové focení. Z autobusu ještě vyšel s úsměvem, ale i když je to srdcem bojovník, zdravotní limity jsou proti.

Z tréninku odkulhal.

Oficiálně to ale potvrdí až GM Martin Havlát během dopoledne.



Chytil je mimo kvůli zranění v obličeji, kdy v utkání s Kazachstánem inkasoval do obličeje ránu hokejkou i pukem. U něj to vypadá nadějněji. Na jednom tréninku už byl s celoobličejovým krytem, i když ho neabsolvoval celý.

„Vrátila se velká bolestivost,“ uvedl týmový lékař Antonín Chochola. Takže si dal volno a pokračoval v rekonvalescenci. Ale v jeho případě to může dopadnout dobře. Že by mohl hrát dál. Což by byla báječná zpráva.

Ovšem u Sedláka je to složitější. Sám to nechce vzdát, bojuje, ovšem poranění v dolní části těla je natolik komplikované, že u něj visí velký otazník… Doufá v zázrak.

Spousta hráčů v jeho situaci už by to vzdala, ale on ještě živí naději. Ale pochopitelně chce hrát pouze v případě, kdy bude schopný týmu pomoct.

Dneska by se to mělo rozseknout. Pokud to nepůjde, ve hře je příjezd náhradníků. Podle zdrojů Sportu jsou to Radim Zohorna a Radan Lenc. Nejmladší z rodinného klanu Zohornů dohrál sezonu na farmě v AHL. Jeho tým Toronto Marlies vypadl, takže je k dispozici. Jeho výhodou je, že může hrát na centru. Což je pozice, která se hledá.

Lenc, hrající ve švédské lize (HV 71), vypadl z nominace na MS na poslední chvíli v Brně.

Týmoví manažeři s hráči jsou v kontaktu a už s nimi řeší případné připojení. Oficiálně to ale zatím nechce nikdo komentovat.

Jasno by mělo být během dneška.