Hlasitý Jalonen: Vycítil jsem, že je správný čas! Co nefungovalo?

Navenek působí, že je neustále nad věcí. Ale i Kari Jalonen se dokáže rozpálit. Přesně jako během zápasu se Slovinci. „Nakonec je fajn, že máme tři body,“ ulevil si.

Co se dělo v úvodu?

„Moje analýza je taková, že nám nefungovalo tělo na začátku. Dva volné dny byly znát. Jeden úplně volný, druhý s lehkým tréninkem. A takový zápas chce dobrou fyzickou kondici. Takže naše těla nefungovala. Až během druhé třetiny jsem viděl, že hráči začali normálně bruslit a hrát souboje.“

Navíc psychika byla dole.

„Určitě to bylo i trochu v v ní. Prohrávali jsme 0:2, hráči to měli v hlavách. Ale nejdůležitější bylo, že začaly fungovat nohy. Gól na 1:2 nám dodal velkou energii. O druhé pauze jsme udělali změny v sestavě, což taky pomohlo. Třetí část už byla mnohem lepší. Bruslili jsme, bojovali jsme. Byli jsme důrazní, vyhrávali jsme souboje. Tam už bylo všechno. Takže konec dobrý… Máme tři body. Ale nebylo to jednoduché. To je pravda.“

Podle hráčů jste byl opravdu hlasitý o první pauze. Přišla správná chvíle?

„Ano. Myslím si, že byl správný čas zvýšit hlas. Bavili jsme se o tom, co rozhoduje zápasy. Je to bojovnost. Bruslení. Když vyhráváte souboje. A my jsme tohle v sobě nakonec našli. Musíme také dát kredit Slovincům. Využili svoje šance. I když ve třetí části neměli žádnou střelu.“

Jak vám bylo na střídačce za stavu 0:2? A viděl jste, že se tým trápí?

„Musím vždycky najít to, co mám říct hráčům. Nebyly to taktické nebo systémové věci. Bylo o tom, že tělo nepracovalo.“

Co byste řekl na střelce Dominika Kubalíka , jenž dal hattrick?

„Když dáte na šampionátu tři góly, je to super. Ten chlap prostě umí střílet. Prostě využívá svoji zbraň.“

Lídři se ukázali, že? Kromě něj i kapitán Roman Červenka .

„Ano. Byli znát v kabině, stejně jako na ledě. Přesně takové lídry potřebujeme. To není hra trenérů. Ale hra hráčů.“

Co jste řekl na Karla Vejmelku, který chytal první zápas?

„Líbilo se mi to. Nebylo to pro něj jednoduché, hlavně ten úvod. Ale měl opravdu super zákroky při přesilovkách soupeře. Pokud jde o brankáře, musím říct, že byl ve všech našich zápasech dobří. Možná je kolem toho až moc spekulací. Protože když se díváte jenom na jeden gól, o tom to není. Je to o celých 60 minutách. Karel nám dneska dal možnost vyhrát. To je nejdůležitější věc pro mě, i pro tým.“

Je něco nového ohledně zraněných hráčů Lukáše Sedláka a Filipa Chytila ?

„Nemůžu říct. Nejsem doktor. Musím být upřímný, nevíme. Je to smutné, ale musíme jít den po dni. Uvidíme.“

Když jste viděl, že Jiří Smejkal byl nastřelený pukem? A když se Michal Jordán těžce zvedal z ledu? Netrnul jste?

„To je hokej! Může se stát cokoliv. Doufejme, že budou kluci OK.“

Nechcete se znovu obrátit pro štěstí?

„Ne, to ne!“ (smích)

Celkově jste na turnaji málo vylučování. To jistě kvitujete.

„To je věc, o které jsme hodně mluvili. Že máme s Němci nejméně trestných minut. To je klíč k tomu, když chcete něco vyhrát. Musíte se držet mimo trestnou lavici. A hráči v tom udělali dobrou práci.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 38:19. Kubalík, 43:47. Kubalík, 45:02. Červenka, 51:12. Kempný, 57:49. Kubalík, 58:56. Flek Hosté: 07:23. Verlič, 11:49. Urbas Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Špaček, Kubalík – Smejkal, Černoch, Beránek – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Kaut, Voženílek, Chlapík. Hosté: Gračnar (Krošelj) – Pavlin (A), Gregorc, Crnovič, Magovać, Mašič, Štebih, Podlipnik – Verlič, Jeglič, Urbas (C) – Drozg, Tičar (A), Sabolič – Pance, Simšič, Kuralt – Maver, Tomaževič, Zajc – Čimžar. Rozhodčí Frandsen, Stolc – Cattaneo, Kroyer. Stadion Arena Riga Návštěva 3670 diváků