Chytil o zranění: Nefunguje hlava, cuká mi oko. Necítí levou část pusy

PŘÍMO Z RIGY | Bylo slyšet, že se mu do telefonu nemluví moc lehce. „Vůbec necítím levou část pusy,“ pomalu vykládal útočník Filip Chytil. Tak moc chtěl reprezentaci pomoct k medaili, nejlépe ke zlatu, ale kvůli zlomené lícní kosti pro něj turnaj skončil. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz přiznal, že bez prášků proti bolesti se neobejde, a když po ráně do obličeje zkusil ještě jedno střídání, vůbec si ho nepamatuje… Ale i tak bude spoluhráčům na dálku držet palce. „Věřím, že mají na zlato!“

V pátek si zkusil zatrénovat, ale rychle pochopil, že to nepůjde. „Hrozně mě mrzí, že nemůžu klukům pomoct,“ reagoval Chytil, hvězda Rangers, pro deník Sport a web iSport.cz. Páteční den ještě stráví se spoluhráči, potom už je bude sledovat jenom z domova z televize. Jeho mise na turnaji končí smolně. Navíc s bolavou hlavou i duší…

Do poslední chvíle jste doufal, že to půjde, že?

„Minulé dva tři dny jsem si neustále volal s bráchou, který je kondiční trenér. Řešili jsme spolu různé cviky, které by mohly pomoct, aby mi hlava a oči líp fungovaly. I s Dominikem Kodrasem. Udělal jsem úplně všechno, abych se dal do pořádku. Ale když jsem to šel dneska zkusit na led, brzo jsem věděl, že to bude těžký a že nebude šance pokračovat.“

Asi to musí hrozně bolet…

„Jo jo. Je to zlomenina v obličeji, takže jsou zasažené všechny nervy. S tím by se ještě dalo něco dělat. Ale když se zvýšila zátěž, hlava nefungovala. Když jsem byl na ledě, měl jsem problémy s levým okem. Neustále mi cuká a píchá mi v něm. Musel jsem ho neustále zavírat. Jak pracují nervy v obličeji, tak… Prostě to nešlo. Snažili jsme se to vyřešit, ale nic bohužel nepomohlo. Dělali jsme maximum, abych se vrátil, ale tohle zranění mi nedovolilo pokračovat.“

Máte zlomenou lícní kost, je to tak?

„Vůbec nevím, co všechno mám prasklé a jak se tomu říká. Jde o lícní kost, ale ještě je tam zlomená jedna další, která je delší. Nedokážu to popsat, nejsem doktor. Ale bylo to ještě víc.“

Duda: Chytilův příběh je příkladem pro mladé hráče, měl svoji hlavu a šel si za tím Video se připravuje ...

Jak jste to vnímal hned při zápase?

„Vůbec jsem nevěděl, co se mnou bude. Jak jsem dostal ránu, necítil jsem zuby. Takže jsem si na ně sáhnul. Jestli je mám. Když jsem přijel na střídačku, kluci mi říkali, že to mám rozseknuté. Takže se to jenom ošetřilo a chtěl jsem pokračovat dál. Cítil jsem, že jsem dostal do tváře. Myslel jsem si, že to je jenom naražené, proto jsem naskočil ještě na jedno střídání. Ale bohužel si ani nepamatuju, jak vypadalo. Když jsem šel do šatny, začala se mi točit hlava. Otékalo to. Už jsem věděl, že je zle.“

Co se vám teď honí hlavou?

„Jsem naštvaný. Chci hrát! Přiletěl jsem pomoct týmu, Za těch pár třetin jsem ani moc neukázal, co je ve mně. Bohužel... Jsem smutný. Fanoušci se těšili, i moje rodina. Že mě uvidí hrát za národní tým. A takhle to dopadlo. Víc ani nevím, co k tomu říct. Jsem hrozně naštvaný a smutný, že nemůžu pomoct.“

I kvůli cukavému oku jste měl při týmovém focení brýle?

„Ne, to ne. To bylo jenom ze srandy. Olda Kopecký (kustod) mi je dal. Snažil se to trochu odlehčit, aby byla sranda. Jenže bohužel to byly moje poslední chvíle na turnaji na ledě. Teď si to tady ještě užiju s klukama během dneška a poletím domů.“

Prášky na bolest pomáhají?

„Dostávám jich docela dost, ale přesto bolest neutichá. Jedno ráno jsem se probudil bez nich a myslel jsem si, že hned v tu chvíli poletím domů. Bylo to strašný. Ale ještě jsem chtěl zabojovat… Takže mi pan doktor dal nějaké prášky, aby se to zklidnilo. Ale pořád to cítím.“

I při mluvení je to znát…

„Spíš je to tím, že mi levá strana obličeje vůbec nereaguje. Necítím zuby, ani část čelisti nalevo. Jenom bolest nervů kolem prasklých kostí. Ale co je v puse na levé straně, to necítím vůbec. To je průser. Snad se to bude zlepšovat.“

Jak tedy jíte?

„Většinou koušu přes pravou stranu, takže s tím problém není. Ale když se mi dostane jídlo na levou, ani nevím, že tam něco mám…“

Jak dlouho potrvá, než se to zlepší?

„To vůbec nevím. Ještě jsem si to nezjišťoval. Až se vrátím domů, budu vědět víc. Teď na to nemám pomyšlení. Uvidíme, co se dozvím doma.“

Budete fandit na dálku? A mužstvu i bez vás a Lukáše Sedláka věříte?

„Určitě budu klukům fandit! I když poslední dva zápasy nebyly takové, jak jsme si všichni představovali, tak si myslím, že tyhle dva těžké momenty nás dokážou ještě víc stmelit. I to, že jsme se Sedlem zranění. Kluci jsou výborní hokejisté. Tréninky byly kvalitní. Tým je dobře poskládaný. Věřím jim! Věřím ve zlato, ale jakákoliv medaile by byla krásná. Takže klukům budu fandit a držet palce.“

Takže se budete dívat v televizi?

„No jasně. Je to jiné, nebudu s nimi v kabině, ale jsem součástí týmu. A budu to tak cítit, i když budu doma. Parta, kluci, trenéři. Všechno je skvělý. Za těch několik dní mi to hrozně přirostlo k srdci. Jsem rád, že jsem tady byl. Zažil jsem nové věci, nabral zkušenosti. Za to jsem rád.“