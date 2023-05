Nešlo to. Chytil i Sedlák se snažili do poslední chvíle… Víme, co jim bylo

PŘÍMO Z RIGY | Zázrak se nestal. Filip Chytil i Lukáš Sedlák kvůli vážným zdravotním komplikacím musí opustit národní tým. Náhrady? Jak už avizoval iSport. Radim Zohorna a Radan Lenc. „Je to obrovský problém. Ztráta dvou klíčových útočníků,“ uznal kouč Libor Zábranský. Už není co tajit. Podle informací Sportu má Chytil prasklou lícní kost. Zkoušel to s plexisklem, ale otékalo to, bolest byla nesnesitelná. Šlo o zdraví. Prostě to nešlo. A Sedlák? Ten má frakturu na chodidle. Bohužel obě zranění, s nimiž to nejde…

„Kluci to zkoušeli, udělali opravdu maximum. Ale bohužel,“ říká Aleš Volek, jejich společný agent.

Oba se chystají na odlet domů.

iSport jejich stav konzultoval s jedním lékařským odborníkem mimo tým i mimo hokej. Podle něj opravdu šlo o zdraví. Při prokrvení obličeje při zátěži se ještě víc zvětšuje bolest. Navíc pokud by Chytil v utkání schytal další ránu, hrozily by komplikace. Možná i další zlomenina.

„Navíc to vykazuje opravdu strašnou bolestivost," uvedl jeden z odborníků.

A pokud jde o Sedláka, na nohu se vůbec nemohl postavit. Už jenom to, že obul brusli, byl zázrak. Takže podle něj nebyla naděje, aby hráli dál...

Generální manažer Martin Havlát už spustil rychlou akci, aby se do dějiště šampionátu rychle dostali náhradníci. Radim Zohorna a Radan Lenc. První útočník je použitelný na centru, což je přesně pozice, která se mužstvu náramně hodí.

Tomu skončila sezona v AHL. Lenc by se měl k týmu připojit už během dneška. U Zohorny je to teprve otazník.

„Nedá se nic dělat, musíme si s tím poradit. Ale je to obrovský problém. Je to velká ztráta do přesilovek, navíc nám ubylo spoustu důležitých gólů,“ dodal Zábranský.

Sedlák se zkoušel dostat do brusle, ale už s tím měl problém. Absolvoval týmové focení, ale potom už odbelhal pryč.

Chytil byl na ledě, s celoobličejovým krytem. Nechodil do soubojů. Po přípravě se situace ještě zhoršila. Zkontroloval ho lékař Antonín Chochola, který také musel konstatovat, že jeho stav není takový, aby do turnaje ještě zasáhl.

Chytil dostal při utkání s Kazachstánem pukem i holí do obličeje. Sedlák dostal ránu pukem do nohy v bitvě s Lotyši.

„Určitě je to zásah do sestavy. Ale musíme za to vzít my ostatní,“ reaguje smířlivě útočník David Tomášek.

Podle Zábranského je to komplikace, ale na ambicích týmu se nic nemění. „Od začátku je naším plánem, abychom tady odehráli deset zápasů a ten poslední vyhráli,“ dodal kouč.

Ovšem aktuální situace je víc než nepříjemná. „Něco takového jsem nezažil,“ přiznal.