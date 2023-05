Ztráta Chytila se Sedlákem je prů*er. Nemáme hlavy dole, řekl Zábranský

Jaká to je pro mužstvo ztráta?

„Přicházíme o dva vynikající centry, což je obrovský problém a zásah do týmu. Musíme se s tím srovnat. Radan Lenc přiletí dnes, Martin (GM Havlát) je v kontaktu s Radimem Zohornou. Radan je typologicky hráč, který velmi dobře bruslí a dá se použít v podstatě kdekoliv. Radima znám víc z Brna. Vysoký hráč, velmi dobře bruslí a má dlouhý dosah hokejkou a dá se použít na všech pozicích. Na centru by mohl fungovat.“

Můžete přiblížit laikovi, co výpadek dvou kreativních centrů znamená?

„Laikovi? Abych nemusel říkat, že obrprů...r, budu se snažit najít jiné slovo. Ale je to obrovská ztráta do přesilovek, obrovská ztráta důležitých gólů. Viděli jste, jak byl Sedlo strašně platný pro tým. Je to i ztráta ohledně rychlosti. Chýťa i Sedlo jsou vynikající bruslaři. Mohl bych vyjmenovat víc věcí. Oba jsou dominantní v útoku a chybět nám budou.“

Radim Zohorna ještě hrál na farmě Toronta, máte zprávy, jak se udržoval Lenc?

„Martin Havlát byl s kluky v kontaktu. Lencík chodil na led, Radim hrál, byl v zápasovém zápřahu. I u něj je cíl, aby přiletěl co nejrychleji. V NHL mají výstupní mítink a zdravotní prohlídky jako všichni. Martin se spojil s generálním manažerem Toronta, aby se to uspíšilo. Lenc je jasný. Přiletí dnes v pět hodin.“

Kdyby to v případě Radima Zohorny kvůli prohlídce nevyšlo, máte připravenou záložní variantu?

„Řekl jsem, co je v plánu teď. Pakliže by to nemělo vyjít, budeme to řešit. Ale my si to nepřipouštíme. Tam by neměl být problém.“

Nasadíte Lence už do zápasu s Norskem?

„To je velké téma s Karim. Je taky možné, že půjdeme s třinácti útočníky a sedmi beky. Může se stát, že budeme mít zatím jen dvanáct útočníků a osm beků jako proti Slovinsku. Ale to nemůžu potvrdit. Uvidíme, jak se rozhodneme.“

Sedm beků byste nasadili kvůli Jakubu Zbořilovi, který je nachlazený a vynechal trénink?

„Ne, spíš bychom chtěli víc útočníků do hry. Musíme být opatrní, kdyby se nedejbože něco stalo. Musíme brát ohled na zdraví našich kluků, máme hodně kluků v útoku, když to řeknu slušně, pomačkaných. Zbořil je trochu nachlazený, nic vážného. Hrát určitě bude.“

Zažil jste toho hodně, co může s týmem takový otřes provést?

„Určitě jste viděli, jak dostal Smejky (Jiří Smejkal) pukem do kotníku, viděli jste poněkud nešťastný zákrok soupeře na Jordyho (Michal Jordán). To už pak my trenéři vždycky vidíme: Ježišmarjá, zase něco stane. Teď spíš potřebujeme klid, abychom byli zdraví. Tým jako takový ví, co má dělat. Víme, že se nám nepovedly první dvě třetiny se Slovinskem, z naší strany byly špatné, třetí nám strašně pomohla. Mančaft ví, co má hrát, za čím si jde. Jsou si taky vědomi, jací špičkoví odsud odlétají nebo budou odlétat.“

Musíte kvůli tomu měnit herní koncepci?

„Ne. U Lencíka je výhoda, že byl s námi. Systém zná. Co se týče Radima Zohorny, zažije si to velmi rychle. Do každého zápasu jdeme s nějakým plánem. Máme nějaký základ naší hry a ten měnit nebudeme.“

Cíle se taky nemění?

„Ne, ne. Chceme hrát v 17 dnech deset zápasů a aby ten poslední byl vítězný.“

Dáváte na tréninku větší pozor?

„Nemusíme. Hráči jsou natolik zkušení a sami ví, co mají dělat. Navíc do tréninků, které chystáme, se snažíme dávat věci, které nejsou až tolik kontaktní nebo v nich není riziko, že by se někdo nešťastnou náhodou zranil. To je taky práce nás trenérů. Kluci si musí rozhýbat nohy, zpotit se. Tady se už nic nenatrénuje, tohle není o trénování, ale o vedení týmu, aby byl připravený na ledě na zápas.“

Jak se mění harmonogram přípravy tím, že se s Norskem hraje v poledne?

„Komplikace to není, kromě času. Jediný rozdíl spočívá v tom, že poradu s hráči máme dnes večer před večeří. Jindy bývá dopoledne. Na rozbruslení určitě nepůjdeme. Hráči musí být minimálně dvě hodiny před začátkem v hale jako my trenéři, aby se připravili.“

Nové pravidlo, kdy je možné nahradit zraněné hráče, je štěstí v neštěstí?

„V tomto směru je to obrovská pomoc. Bohužel pravidlo musíme použít, ale zaplaťpánbůh za to, že můžeme. Jinak by to byl taky problém. Kdyby se nám zranil ještě další útočník, bylo by to těžké.

Jak situaci vnímáte coby trenéři, jak se snažíte to vstřebávat?

„Kari je natolik zkušený, v soutěžích a u nároďáku hodně zažil. Nedá nic najevo. Samozřejmě se o tom bavíme. Já mám taky něco za sebou. Pro nás je priorita, aby se kluci cítili komfortně, ale mrzí nás to a štve. Musíme to však brát jako fakt a jít dál. Nemůžeme se tvářit, jaké nás potkalo neštěstí a prů...r a mít hlavy dole. A to nemají ani hráči.“