Rulík poprvé o konci v Pardubicích: Nečekal jsem to. Co dál plánuje?

Byl to šok! Hokejisté Pardubic sice byli hlavním aspirantem na zisk mistrovského titulu, ale místo toho získali „pouze“ bronz, přesto se nečekalo, že jejich kouč Radim Rulík svou práci nedokončí. A stalo se, novým trenérem Dynama se stal Václav Varaďa. O svém konci do poslední chvíle podle všeho nevěděl ani sám sedmapadesátiletý trenér, jak naznačil ve studiu iSport.cz během zápasu českého národního týmu s Norskem.

„Do Pardubic si mě pozvali na schůzku, na níž mi to řekli. Překvapilo mě to. Do Pardubic jsem přišel se smlouvou na dvě sezony, počítal jsem, že jí celou dodržím. Prostor dvanácti měsíců je příliš krátký. Vyhráli jsme základní část, což jsem ani před startem sezony nečekal, že by se podařilo. Dlouhodobá část z naší strany byla skvělá, bez výkyvů, bez krize. A v play-off to bylo o milimetrech. V semifinále trochu rozhodlo sportovní štěstí ve prospěch Třince,“ dumal rodák ze západočeského Ostrova nad Ohří.

Pardubice byly k úspěchu velmi blízko. „Když to srovnám s Bostonem, jak v základní části lámal rekordy… V play-off vedl nad Floridou 3:1 na zápasy, ještě v 10. minutě sedmého zápasu držel náskok 3:2 a neukopal to, což jasně demonstruje, co všechno se musí sejít, aby to vyšlo,“ přemítal Rulík.

Kam teď povedou další Rulíkovy kroky? Naváže na stříbrný šampionát s výběrem hráčů do 20 let? „Smlouvu nemám, v tuto chvíli jsem pod kontraktem v Pardubicích. Ale mám od svazového prezidenta přislíbeno, že bych měl pokračovat, jen to zatím není oficiální,“ prozradil muž, který v roce 2015 pomohl dovést Litvínov k zisku mistrovského titulu.

Poté, co Rulík skončil na východě Čech, se uvažovalo o příchodu do Sparty. „To ovšem byly pouze spekulace. Vůbec jsme nebyli v kontaktu, k ničemu podobnému se neschylovalo. Sparta zvolila variantu s Pavlem Grossem a je zřejmé, že bude mít hodně silný realizační tým,“ cení volbu Pražanů.

A co kdyby Rulík zamířil rovnou k seniorské reprezentaci? „Teoreticky si řekneš, že by měla být návaznost v té pyramidě, že se Radim po konci Kariho Jalonena přesune k áčku,“ přemýšlel redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý. Tuhle nabídku by zkušený kouč asi neodmítl. „Velká čest je trénovat jakoukoli reprezentaci od 16 let výš. A áčko je samozřejmě nejvíc,“ zasnil se na české scéně elitní stratég.