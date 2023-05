Švýcaři zlato nevyhrají. Ambühlova nominace není fér, rozebírá expert

Kdy jindy, když ne letos? Experti napříč hokejovou Evropou se shodují: Švýcaři předvádějí nejlepší hokej a jsou nejžhavějšími kandidáty na zisk titulu mistrů světa. V týmu mají velká esa z NHL, na šampionátu vyhráli šest duelů z šesti. Ale pozor. Ti, co vidí přímo do helvetské kuchyně, to už tak přesvědčivě netipují. „Nemyslím si, že Švýcaři získají zlatou. Finále možná ano, ale titul ne,“ reaguje Pavel Rosa, trenér elitního ligového týmu Fribourg-Gottéron. V rozhovoru pro iSport.cz otevřeně rozebírá detaily z tábora nedělních vítězů nad českým týmem (4:2). Vysvětluje, proč třeba osmnáctinásobný účastník MS Andres Ambühl neměl do Rigy jet.