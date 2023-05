Drobek v dresu USA: mašina na body a režisér. Ale v NHL mu nevěří

Z jeho ofenzivních čísel jdete do kolen. Útočník T. J. Tynan je už roky dominantním borcem v AHL. V minulé sezoně třeba posbíral 98 bodů, což je nejlepší výsledek na farmě za posledních 15 let. Jedenatřicetiletý útočník umí skvěle číst hru. „Nejlepší nahravač v lize,“ okamžitě vypálil Martin Frk. Jenže jedna věc je spojuje. NHL se jim zavřela. Tynan aspoň podruhé za sebou prodává své přednosti v dresu USA na mistrovství světa. Ve čtvrtek zkusí zničit Česko.

Nechápete. Lámete si hlavu. T.J. Tynan je hráč, který má batoh s hokejovými dovednostmi tak našlapaný, že nejde ani unést. A stejně v 31 letech v NHL odehrál jen 21 zápasů. Získal v nich titěrný jeden bod za asistenci. Teď si jeho kariéru v nejlepší lize světa dejte do kontrastu s tím, co vyvádí na farmě: 527 (93+434) bodů v 570 zápasech.

„Je to velmi soutěživý kluk a každý večer dává do zápasu všechno. Ještě jsem ho neviděl jediný den, kdy by polevil,“ chválí si ho trenér Ontaria Reign (farma LA Kings) Marco Sturm. Jako spoluhráč na Tynana nedáte dopustit. V AHL často narazíte na problém, že se každý snaží na sebe upoutat. Dává to i logiku, máte kolem sebe partu ve stejných dresech, ale parťáci jsou i soupeři. Nahoru do NHL chcete vy, nechcete donekonečna gratulovat lidem okolo.

Takže místo nahrávky pálíte, nebo akci táhnete sami. Jenže Tynan? Je jiný. „Jednoznačně, on je nejlepší nahravač ligy. Věděl, že když mi nahraje, já dám většinou gól. Ale jinak je to samozřejmě tak, že se každý snaží dostat z farmy nahoru. Aby vám to vyšlo, musíte být produktivní. Proto se jinak moc nenahrává, ale já měl fakt kliku, že jsem hrál s ním,“ vysvětloval Martin Frk pro iSport.cz, jak v sezoně 2021/2022 došel na 40 gólů. Tynan mu dost pomohl, nasbíral 84 asistencí, což byl i třetí nejlepší výsledek v historii ligy. Jeho 98 bodů je nejlepším počinem za posledních 15 let. Umí.

SESTŘIH: USA - Francie 9:0. Galský kohout vypelichal, desítka byla blízko Video se připravuje ...

A druhý rok za sebou pracuje i v dresu Spojených států na mistrovství světa. Má tady vlastně stejnou roli jako na farmě. Kolem něj jsou mladší, v týmu je jen pět hráčů, kteří už slavili třicítku. Má je uklidnit, usměrnit. Drží si svou linku z AHL, na šampionátu posbíral 10 bodů (1+9). Nahrává a tvoří.

Klíčové tedy je: proč takový chlap není v NHL a nikdy se do nejlepší ligy nedostal? Nemůžete si říct, že by ho všichni přehlíželi. V roce 2011 ho ve třetím kole draftu vybral Columbus. T. J. Tynan měří sice jen 173 cm. Ale když vidíte, co umí jeho ruce a co vymyslí jeho hokejový mozek? Nejde odolat. Chcete ho.

Jenže se nechytil. A neupíchl se pak ve Vegas, ani v Coloradu. Přitom když si přečtete, jak o něm mluvili další jeho trenéři v AHL? Podobné jak teď Sturm. „Je to dynamický hráč a má skvělý přehled. Tyhle věci bude mít vždycky, T. J. je přirozený tvůrce hry,“ sypal ze sebe Greg Cronin, kouč farmy Colorada.

Jak si Tynan vedl na farmách Farma Roky Zápasy Body Columbusu 2014-17 226 135 (31+104) Vegas 2017-19 141 131 (27+104) Colorada 2019-21 69 82 (13+69) Los Angeles 2021-23 134 179 (22+157)

Jenže i tam to bylo stejné jako v Columbusu, ve Vegas a pak chvíli i v Los Angeles. Nahoru, dolů. Do NHL, na farmu. Tenhle pohyb zažil za kariéru celkem třiapadesátkrát. Sedmkrát si prošel lehčím stresem, že je zrovna na waiveru a může si ho z celé ligy kdokoliv stáhnout. Ale u Kings to přeci jen ustalo. Jeho vnímání se posunulo.

Stal se z něj farmář na plný úvazek. Jeho role je hrát v AHL, pomáhat spoluhráčům k rozvoji, vyhrávat. Kings mu za to v aktuální sezoně vyplatili 500 tisíc dolarů, v další dostane 775 tisíc. Je králem farmy, za poslední dvě sezony byl zvolen nejužitečnějším hráčem AHL. Do NHL se nikdy naplno neprosadil, protože má schopnosti na první dva útoky. Pro třetí a čtvrtou formaci není zrovna použitelný.

Nikde neviděli, že by měl 173 cm vysoký útočník získat pozici v nejlepších formacích a dostat se na úroveň jako Brandon Dubinsky, Gabriel Landeskog, William Karlsson nebo Anže Kopitar. Má vychovávat hokejisty, kteří by měli být lepší než on časem. „On sám je ale neuvěřitelný hráč, v mých očích útočník z NHL,“ vyhrkl současný spoluhráč Lias Andersson. „T. J. je úžasný kapitán a opravdu dobrý spoluhráč,“ přidal. Jemu je teprve 24 let, může Tynana pořád přeskočit.

Jedenatřicetiletý „drobek“ si za mořem za svoji práci vydělal 3,2 milionu dolarů (cca 70 milionů). S farmou Columbusu vyhrál AHL, kraluje ofenzivním statistikám. Ve čtvrtek zkusí řídit mladé Spojené státy proti Česku. Mimochodem, není nejmenším hráčem na soupisce, Rocco Grimaldi měří jen 168 cm.