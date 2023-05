České knírky! Říkají mi Mario, směje se Černoch. Narážky na hanbaté filmy

Nemohli jste si toho nevšimnout. Jak změnili image tři čeští hráči. Pod nosem mají knírek, kterým pobavili sebe i celý tým. „No jasně, že jsou kolem toho srandičky,“ říká útočník Jiří Černoch, jeden z tria odvážlivců. Dalšími jsou Daniel Voženílek a Tomáš Kundrátek. Právě posledně jmenovaný obránce s tím přišel. „Řekl jsem proč ne… Manželku už mám, takže jsem do toho šel,“ smál se Černoch. Víc hráčů nepřesvědčili. Ani kouče. „Ale mně se to líbí!“ hlásí Kari Jalonen.

Už když se objevila Černochova fotka na sociálních sítích při přesunu z Rigy do Tampere, bylo kolem toho haló.

„No jasně, že mi hned začali lidi psát. Říkají mi Mario,“ hlásí Černoch, na ledě velký pracant. A muž, který nezkazí žádnou legraci. Sám říká, že na vzhled až tolik nedbá. Takže s knírkem neměl problém.

A jak reagovala manželka? „Když jsem jí volal, vybuchla smíchy,“ říká centr druhé formace.

Pochopitelně se snažili zlákat i ostatní, ale nepovedlo se. „No jasně, že to na mě zkoušeli. Ale odolal jsem!“ říkal pobaveně parťák z útoku Jakub Flek. „Každopádně si budu muset dávat pozor, aby na mě ještě nevlítli.“

Ani gólman Karel Vejmelka se nenechal vyhecovat. Když dostal od novinářů otázku, proč nemá knírek, odpověď vystřelil rychle. „Protože mně to přijde hrozné,“ pousmál se. „Nelíbí se mi to a každému jsem k tomu řekl svoje. Jo, vypadá to vtipně, ale já nic takového neplánuju.“

I kvůli tomu, že pokud se brankář čerstvě oholí, v masce se necítí dobře. „Pro mě to dost velký rozdíl,“ přiznává jednička české reprezentace. Pochopitelně ostatní do trojice „kníračů“ šijou. Jsou terčem žertů.

A jak s knírky vypadají? „To nemůžu říct. Napadly mě různé věci,“ chechtal se Vejmelka. Potom dostal doplňující otázku, jestli to nesouvisí s německými hanbatými filmy z dřívějška. To jenom souhlasně pokýval hlavou.

„Každopádně to vypadá bizarně,“ rýpnul si.

Podle Černocha se k tomu rozhodli i proto, aby odlehčili atmosféru. A třeba i jemu osobně to pomůže, protože se zatím na turnaji střelecky trápí. Třeba se jako „Mario“ poprvé trefí. Zrovna v tom nejdůležitějším zápase.

Ale přesto existuje v týmu minimálně jeden, komu se to líbí. „Vypadá to dobře. Opravdu se mi kluci líbí!“ rozesmál se kouč Kari Jalonen.

„On je pro každou špatnost. A když je kolem toho sranda, která pobaví ostatní, je to jedině dobře,“ dodává Černoch.

Ve čtvrtek už na ledě sranda nebude. Pro český tým je od 15.20 hodin na programu zápasu roku. Jedině výhra ho posune do zápasů o medaile. Prohra znamená konec.

I pro tři odvážné knírače.