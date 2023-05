SESTŘIH: Švýcaři končí! Do pekla je znovu poslali Němci. Proč to není šok?

Tenhle bolehlav budou poražení těžko kousat, není však zdaleka první. Vlastně to není ani šok, před dvěma roky tým kouče Patricka Fischera podlehl ve stejné fázi Němcům 2:3 po nájezdech, mimochodem opět v aréně v Rize.

A loni? Švýcaři se sice vyhnuli velkému derby, ale ve čtvrtfinále podlehli USA 0:3. Nehledě na to, že předchozích sedm utkání vyhráli. Už loni měli obrovské ambice, letos podobně. A znovu přišel krach. Švýcaři zkrátka velké partie nedávají…

Došlo tak na slova experta na švýcarský hokej Pavla Rosy, jenž před pár dny v rozhovoru pro iSport.cz prohlásil, že z toho ani letos zlatá medaile nebude. „Co jsem zatím viděl, mančaft by na zlato mohli mít, ale počkejte, až na ně dolehne tlak. To je jejich nejhlavnější problém. Měli s ním vždycky potíže. Jak v lize, tak v nároďáku. Oni nejsou tak psychicky silní jako Švédi, Fini, nemluvě o Kanaďanech a Američanech. Je to jejich hrozná slabina,“ pravil trenér elitního celku NL Fribourg-Gottéron. V době, kdy mnoho expertů pasovalo Helvety na historický titul.

Bolestivé prohry Švýcarů v play off MS 2023 v Rize čtvrtfinále Švýcarsko-Německo 1:3 MS 2022 v Helsinkách čtvrtfinále Švýcarsko-USA 0:3 MS 2021 v Rize čtvrtfinále Švýcarsko–Německo 2:3n MS 2019 v Bratislavě čtvrtfinále Švýcarsko-Kanada 2:3p ZOH 2018 v Pchjongčchangu osmifinále Švýcarsko–Německo 1:2p MS 2018 v Kodani finále Švýcarsko-Švédsko 2:3n

Přitom Švýcaři parádně zvládli základní část, šestkrát po sobě vyhráli, v sedmém duelu proti Lotyšům nechali odpočívat několik lídrů (volno dostali Hischier, Niederreiter, Malgin, Kukan) a přenechali dva body domácím.

Do čtvrtfinále šli jako velký favorit, jenže znovu se zasekli na týmu, který si proti nim abnormálně věří. „Těším se na zápas, ale nemyslím si, že se na něj těší Švýcaři,“ usmíval se den před utkáním před reportéry německý útočník Marcel Noebels.

Poražení si to zpackali sami. Brzy prohrávali 0:1, a byť hned zkraje druhé části srovnali, dál působili marně, nervózně, podivně mdle. Očekávaný drtivý útok za postupem se nekonal. Švýcarům nepomohlo ani vyfaulování klíčového německého beka Moritze Seidera v půli partie. Během pětiminutové přesilovky marně dobývali soupeřovu klec, navíc v závěru druhé části si nechali nasypat dva góly, ten druhý dokonce v další početní převaze, kdy se trio útočníků doslova vybodlo na hašení požáru německého brejku, ten zakončil Nico Sturm z jedničky na 3:1. Oba klíčové góly dělilo od sebe 36 sekund.

Svěřenci Harolda Kreise teď půjdou po medaili, podobně jako před pěti lety na Hrách v Pchjongčchangu, kde měli velmi blízko k té nejcennější, ale nakonec se radovali Rusové.

V Tampere během základní skupiny zůstali trpěliví a koncentrovaní i po třech úvodních porážkách s Finy, USA a Švédy. Byli bez bodu, ale favoritům těžce zatápěli. Následně si čtyřmi výhrami nad Dány, Rakušany, Maďary a Francií zajistili play off. A nyní i víkendové bitvy o placku.