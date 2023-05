SESTŘIH: USA - Česko 3:0. Utrápený konec, nejhorší umístění v historii

Cesta za obhajobou bronzových medailí skončila neúspěchem. Čeští hokejisté ve čtvrtfinále mistrovství světa prohráli 0:3 s výběrem USA a na turnaji v Tampere a Rize končí na historicky nejhorším osmém místě. Američané po celý zápas o postup do semifinále, který sledovaly prořídlé tribuny, předváděli lepší výkon, díky čemuž se již v první třetině dostali do vedení. Mírné zlepšení hry týmu kouče Kariho Jalonena přišlo ve druhé třetině, srovnání kroku ale nepřineslo a zámořská parta nadále zvyšovala náskok. Brankář Karel Vejmelka si opět pořádně zachytal, vyřazení na šampionátu však nedokázal odvrátit.

Američané zůstali jediným neporaženým týmem na šampionátu a v sobotu je čeká boj o první postup do finále od roku 1960, kdy se do MS započítávaly výsledky olympijského turnaje ve Squaw Valley, kde USA slavily zlato.

Tým kouče Davida Quinna oplatil českému týmu loňskou porážku z Nokia Areny z duelu o třetí místo, v němž Američané vedli 3:1 a prohráli 4:8. Pro český tým to tehdy byla první medaile na velké akci po deseti letech od zisku bronzu v roce 2012 na šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách.

V opatrném začátku se hrálo bez šancí na obou stranách. Vejmelku prověřil od modré čáry Mackey. V 6. minutě se po kombinaci se Sobotkou a Červenkou dostal k puku nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč turnaje Kubalík, ale DeSmitha z levého kruhu neprostřelil. Češi dlouho dlouho nepouštěli soupeře před brankou k zakončení a pokusy O'Connora a Coronata nemohly Vejmelku ohrozit.

Při Sambergově vyloučení se Američané ubránili, český tým ani nepustili do šance a v čase 12:04 se ujali vedení. Dokázali soupeře na delší dobu dostat pod tlak a po Hutsonově střele se dostal k puku Coronato, který z otočky z levého kruhu o Jordánovu brusli skóroval.

Potom se nedostal přes Kempného k lepšímu zakončení před odkrytou brankou O'Connor. Vejmelka si poradil i s ránou Alexe Tucha a následně přikryl puk před dorážejícím Grimaldim.

Úvodní dějství ovládli Američané na střely na branku v poměru 11:2, ale do druhé části vstoupil aktivněji Jalonenův výběr. Smejkal prověřil DeSmitha bekhendem, o chvíli později z dorážky z otočky v pádu tentýž hráč zamířil vedle a největší šanci měl Zbořil, který byl sám mezi kruhy, ale gólmana Pittsburghu nepřekonal.

Vejmelka kryl Brownův pokus, DeSmitha zase prověřili Zbořil a Špaček. Potom se rýsovala velká šance českého týmu, ale Flekova přihrávka v přečíslení na Beránka nebyla přesná. V 29. minutě se radovali opět Američané. Perbix od pravého mantinelu trefil střelou zápěstím přesně bližší horní roh Vejmelkovy branky.

Český tým odolal v oslabení při trestu Kempného, který mohl jít do úniku po návratu na led, ale Perunovich puk zachytil. Vejmelka si se sérií střel včetně pokusu Alexe Tucha z pravého kruhu poradil. V 39. minutě Špaček nejdříve nabídl puk k zakončení Tomáškovi a pak sám při dorážce ztroskotal na levém betonu DeSmitha. Před druhou pauzou Američané znovu navýšili svou střeleckou převahu v utkání, ale skóre se nezměnilo.

Do závěrečné části kouč Jalonen zamíchal složením tří útoků a do první formace ke Kubalíkovi a Červenkovi se posunul Radim Zohorna. Okamžitě se prodral do šance Červenka, ale DeSmith zasáhl. Při Farrellově vyloučení ale Američané český tým opět k příležitost nepustili. Quinnův tým zahrozil střelami Mazura a Coronata.

V 50. minutě pojistil protivník náskok. Tynan v pravém kruhu vyhrál vhazování pro Gauthiera, který se sedmou trefou na turnaji přiblížil na gól nejlepšímu střelci Kubalíkovi. Jalonen sáhl už tři a půl minuty před koncem k power play, ale jeho tým se prosadit nedokázal.