Němci sahají po 70 letech po medaili z MS. Kouč: Další zápas číslo sedm

PŘÍMO Z TAMPERE | Německý kouč Harold Kreis v podvečer po tréninku vyprávěl, jak po návratu ze čtvrtfinále v Rize potkal na chodbě Nokia Areny amerického trenéra Davida Quinna. „Gratuloval mi k vítězství nad Švýcary a řekl, že nejtěžší zápas skupiny byl pro ně ten proti nám,“ líčil. Němci v něm padli s týmem USA 2:3. Po necelých dvou týdnech si to s Američany rozdají o postup do finále. „V prvním utkání jsme je přehrávali. Máme šanci,“ cítil Kreis.

S Američany se potkají Němci už potřetí během krátké doby. Nejprve je porazili v Mnichově v přípravě 6:3, porážka v Tampere byla na turnaji jejich třetí v řadě. Zároveň však poslední. Od té doby na Němce nikdo nevyzrál.

„Museli jsme vyhrát pětkrát za sebou, abychom postoupili a dostali se až sem. To jsem taky hráčům řekl. Včera bylo včera a zítra je zítra, to jsem jim připomněl taky. Musíme zase bojovat, bude to pro nás jako další sedmý zápas. Tohle bude už nás sedmý zápas číslo sedm,“ pokračoval německý kouč po návratu do Tampere.

Německo před pěti lety vybojovalo na olympiádě stříbro. Na mistrovství světa však získalo medaili naposledy v roce 1953. Skončilo druhé ze tří týmů, jež turnaj dokončily. Musel se obejít bez Kanady a USA, očekávanou premiéru odložil o další rok SSSR a celek Československa musel předčasně domů, protože zemřel komunistický prezident Klement Gottwald a byl vyhlášen povinný smutek. Nicméně na další úspěch ze šampionátu čekají Němci už 70 let.

„Přiznám se, že jsem to dřív ani nevěděl,“ reagoval Kreis, který coby obránce sám v 80. letech reprezentoval na osmi mistrovstvích světa a dvou olympiádách a u německého týmu dělal už před deseti lety asistenta. „Ale je otázka času, kdy se nám to povede,“ dodal.

Němci hráli skupinu v Tampere, na čtvrtfinále se přesunuli do Rigy a porazili Švýcary 3:1. V pátek už zase trénovali ve finském městě. „Jsme šťastní, že můžeme být zpátky. Američané mají mladý tým, hodně rychle se sehráli a našli harmonii. My jsme se mezitím nacestovali, ale myslím, že to není výhoda pro nikoho. Připravíme se na ně. V prvním zápase jsme si vedli dobře. Už tehdy jsem hráčům řekl, že příště tenhle zápas musíme vyhrát. Vyrostli jsme jako tým a cítíme šanci,“ povídal Kreis.

Šance je tím větší, že se Riga stala popraviště favoritů, po Švýcarech vypadli taky Švédové, kteří nezvládli duel proti Lotyšům. Ti se střetnou s Kanadou, která v Tampere odklidila z cesty Finsko. Nejdůležitější německý bek Moritz Seider z Detroitu duel se Švýcary nedohrál. V jeho polovině byl za vražení na hrazení vyloučen do konce zápasu. „Nemluvil jsem s ním o tom, neměl nejlepší náladu,“ utrousil kouč.

Seider však s týmem trénoval a po skončení přípravy byl jedním ze čtyř německých hráčů, kteří přišli mezi novináře. „Nejsem od toho, abych hodnotil verdikty rozhodčích. Ale šel jsem do sprchy a zbytek zápasu sledoval v kabině v televizi. Jsem nadšený, že to kluci dokázali. Vypovídá to o silném týmovém duchu, myslím, že je to ještě víc semklo,“ vykládal vytáhlý obránce a nejlepší nováček minulé sezony NHL.

Mezi čtyřkou nejlepších týmů není ani jedna evropská velmoc. Vypadly Finsko, Švédsko, Česko, Švýcarsko, vyloučeno bylo Rusko. Zato Německo je v semifinále a v zemi to vře. Mezi fanoušky hokej na sítích přebíjí jindy odskočený fotbal. Jeho hrdinové vyřadili pravděpodobně nejlepší a papírově nejsilnější tým ve skupině. A to jim chybí Leon Draisaitl z Edmontonu nebo brankář Philipp Grubauer ze Seattlu.

Teď jdou na neporažené Spojené státy. „Je neskutečné, kam jsme se dostali. Potřebujeme ale další krok a uděláme všechno, abychom vyhráli. Dobře jsme si zatrénovali, věříme si. Ale výkon musíme zopakovat. Bude to dobrý zápas,“uvedl Seider. S USA se Němci střetnou v 17.20, duel Lotyšska s Kanadou se hraje od 13:20.