„Malé“ Česko chce dokonat pohádku. Dáme do toho srdce! hlásí Lotyši

PŘÍMO Z TAMPERE | Před halou v Tampere už zní klasický pokřik: „Latvija!“ Lidé navlečení v národních barvách skandují, bubnují, objímají se. Z Rigy se přepravili do Finska, aby pomohli svým hrdinům dopsat hokejovou pohádku. „Je to šílené. Přepsali jsme historii, ale pořád máme před sebou další zápas,“ říká útočník Deniss Smirnovs Lotyši se od 13.20 hodin utkají v semifinále s Kanadou. „Na nás není žádný tlak. Prostě jdeme hrát, dáme do toho srdce,“ hlásí Dans Locmelis.