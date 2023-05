Bříza nejen o Jalonenovi: Vysát trenéra umíme, ale nemáme jich plný sklad

Pouze jedenáct měsíců měli na přípravu organizátoři letošního mistrovství světa. Finsko a Lotyšsko však uspořádaly kvalitní turnaj. „A to, že hrálo Lotyšsko o medaile a Němci postoupili do finále, je skvělá zpráva. Přijede víc fanoušků za rok do Prahy,“ usmál se Petr Bříza při rozhovoru s českými novináři. Senior viceprezident IIHF a viceprezident Českého hokeje mluvil i o vztazích s NHL a vrátil se k vystoupení českého týmu.

Bylo těžké najít rychle náhradní pořadatele po ruském vpádu na Ukrajinu?

„V březnu loňského roku jsme rozhodli, že se MS 2023 nebude hrát v Petrohradu. Náhradní varianty byly dvě. Slovinsko a Maďarsko, které v tu dobu postoupily, a pak Finsko a Lotyšsko. Maďaři nestihli dostat garance finanční podpory od vlády a kandidaturu stáhli, zbyla jediná možnost. Byli jsme rádi. Lotyši si to v roce 2021 vykousli bez diváků a druhá skupina z Běloruska se přesunula narychlo taky k nim. Obě země nám pomohly překlenout velmi těžké období.“

Jak se chystá na organizaci Česko?

„Jsme připraveni dobře. Tři čtvrtiny našeho týmu prošly už organizací v roce 2015, další mají zkušenosti s pořádáním tak velkých sportovních akcí. Máme dobré čtyři pětky a dobré gólmany. Budeme schopni navázat na šampionát 2015, který je dodnes zmiňován jako jeden z těch příkladů, jak má taková akce vypadat. Nejen kvůli diváckému rekordu, ale i kvalitě organizace.“

Prezident IIHF Luc Tardif řekl, že v jednáních s NHL a NHLPA o olympiádě a Světovém poháru musí platit, že jedna a jedna jsou dvě, nikoli jedna. Značí to napětí ve vztazích?

„Nemyslím. Jsme schopni popsat, co si IIHF může dovolit a co nemůžeme akceptovat. Třeba Světový pohár v únoru je pro nás nepřijatelný. Plán reprezentačních přestávek a sladění se soutěžemi se plánuje na pět let dopředu. Komunikace je velmi dobrá, přátelská. Je přirozené, že máme na věci jiný pohled. Nic nemůžeme udělat jeden bez druhého.“

Zúčastní se NHL olympiády 2026?

„Máme možnost financování turnaje, ale neumíme zaplatit dodatečné náklady a servis pro hráče NHL za podmínek stanovených v rámci smluv ligy a NHLPA. Je rovněž potřeba, aby se podílel MOV i organizátoři. Druhá věc jsou arény a zázemí. Zatím nejsou na úrovni, aby dávaly jistotu, že se tam bude moct hrát třeba za dvanáct měsíců turnaj nejlepších s nejlepšími.“

Zároveň jste členem výkonného výboru svazu. Co soudíte o situaci kolem Kariho Jalonena?

„Viděl jsem tři zápasy naživo, bohužel ty tři poslední. Jak výsledek, tak herní projev určitě není důvodem ke spokojenosti. Každý neúspěch se musí nejprve vstřebat. Ale odmítám zužovat debatu jen na pozici trenéra. A tady se nebavím jen o Karim Jalonenovi. Nemáme sklad plný trenérů. Umíme je spotřebovat, vysát a odhodit. Ale to není cesta do budoucna.“

Souhlasíte, že je to důsledek dlouhodobého vývoje?

„Hodně jezdím po turnajích a povznesu se nad pohled národního funkcionáře, fanouška svého týmu. Vidím pozitiva i negativa toho kterého systému. Strašně bych si přál, abychom v Česku pořád hledali cestu v jednom šiku. Musíme pochopit, že dres národního týmu nosíme všichni. Pokud se budeme dělit na takové a makové, tyhle problémy se budou řešit po každém šampionátu. Nejdůležitější je výsledek. Velké asociace jsou schopné se mezi sebou dohodnout. Každý má své problémy. Ale když se dovedou dohodnout a uklidnit, národní týmy pak mají úspěch.“