Novotný: Jalonen? Jeden z TOP koučů. Ztrátu centrů by nezvládl ani Bowman

Nabízela se jistá paralela mezi letošním šampionátem a mistrovstvím světa 2010, na kterém hrál také Jiří Novotný . S tím rozdílem, že zatímco tehdy tým vybojoval zlato, letos skončil až osmý. „Po tom, co tým potkalo, by tam mohl stát Babcock nebo Scotty Bowman a nic by s tím neudělali,“ má jasno někdejší reprezentant..

Český celek na šampionátu oslabila zranění klíčových hráčů, nepřijelo moc posil z NHL. Je v tomhle na místě srovnání s rokem 2010?

„Možná tam podobnost asi trošku bude. Měli jsme Jágra , z NHL tam hráli jen Rozsíval , Voráček a Vokoun . Letos posil taky moc nebylo. Do toho se zranili dva první centři. Chytil je momentálně jeden z našich nejlepších středních útočníků, Sedlák náš vůbec nejlepší v Evropě. Na to se nesmí zapomínat.“

Byla to rána, s níž si tým nedokázal poradit?

„Když vám vypadnou takoví hráči, ještě k tomu na pozici centra, je to špatně. Křídlo nebo i bek se ještě dají nahradit. Tohle nešlo. Přišli jsme o první dva centry, navíc na začátku turnaje, oba měli fazonu. Sedlo za tři zápasy nasbíral pět bodů, přinesl si formu z extraligy. O Chytilovi se nemusíme bavit. Tohle by byl obrovský zásah pro každého. Po tom, co tým potkalo, by tam mohl stát Babcock nebo Scotty Bowman a nic by s tím neudělali. Nezvládli by to.