MS v hokeji 2024 v Česku má města i logo. Voráček: Viděl jsem i horší

Úvodní buly šampionátu bude vhozeno 10. května 2024. Český národní tým odehraje své zápasy v Praze, Slovensko v Ostravě. Česko dodnes drží rekord v čísle celkové návštěvnosti MS. 741 tisíc návštěvníků z šampionátu 2015 doteď nikdo netrumfnul. „Jsme stále dáváni za vzor všem ostatním. O to je to nyní větší výzva. Máme ambici se tomu číslu přiblížit. Zase chceme poskytnout lidem fantastický turnaj,“ říká Petr Bříza.

Formát turnaje bude standardní. Zúčastní se ho celkem šestnáct reprezentací. Rozděleni budou do dvou skupin po osmi, kde se utkají každý s každým. Praha i Ostrava tak uvidím 28 zápasů skupinové fáze. Každé město bude hostit dvě čtvrtfinále, zbytek turnaje se poté dohraje v Praze.

Vstupenky se začnou prodávat na podzim 2023. Nejprve v denních balíčcích, na startu roku 2024 pak taky odděleně na jednotlivá utkání. Ceny zatím nejsou určeny. Navýšit je však může mimo jiné i státem plánové zvýšení DPH na sportovní a kulturní akce. „Určitě by to zásah byl. Zatím o tom ale nejsme na sto procent informování. Připravujeme se na všechny možnosti a scénáře,“ popsal generální sekretář organizačního výboru MS Vladimír Šafařík.

Tiskové konference se účastnil taky Jakub Voráček, kterým měl před osmi lety na domácím šampionátu na dresu kapitánské céčko. „Pro hokejistu je domácí mistrovství světa vrchol kariéry. Ta podpora publika, jak republika žila hokejem... Je to největší hokejový zážitek. Pořádně se to ani slovy nedá popsat. Když dával Džegr ve čtvrtfinále dva góly Finům, myslel jsem, že hala spadne. Slovy se to těžko dá popsat. Fakt je to nejvíc,“ popsal pocity hráče.

Představeno bylo taky logo turnaje. Jde o kombinaci puku se smajlíkem na červeném pozadí. „V žertu jsem říkal, že už jsem viděl i horší loga,“ rozesmál se Voráček. „Kluci ale odvedli dobrou práci,“ přidal.

„Mistrovství světa má být nezapomenutelné, stejně tak i jeho identita. Proto jsme k její tvorbě přistoupili netradičně. Česko je hokejová velmoc, zároveň ale taky puková velmoc. Puk je srdce hokeje, kolem něj se všechno točí. Z těchto emocí jsme vycházeli,“ poodkryl proces tvorby Martin Klčo, marketingový ředitel agentury, která se na vytváčení loga podílela.

Heslem šampionátu bude slogan „Srdce do hry“, anglicky pak „Heart of the game“. Představena byla i sada tzv. pukotikonů. Emotikonů, které odpovídají představené identitě. „I díky tomu by mělo být tohle mistrovství světa rozpoznatelné. Chtěli jsme, aby logo bylo jednoduché. Aby fungovalo v digitálním světě. Aby nebylo jen razítkem na hlavičkovém papíře. Proto nakonec vypadá takhle,“ přidal Klčo.

Na sociálních sítích však reakce fanoušků na logo zatím příliš pozitivní nejsou. Třeba Jiří Hrdina mluví o národu Švejků... Jak se líbí vám?